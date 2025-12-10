< sekcia Ekonomika
Kazachstan presmeruje po ukrajinských útokoch časť ropy do Číny
Ložisko sa nachádza v Kaspickom mori a patrí k najväčším objavom za posledné desaťročia.
Autor TASR
Astana 10. decembra (TASR) - Kazašské ministerstvo energetiky oznámilo, že časť ropy z obrieho ložiska Kašagan presmeruje do Číny potom, ako Ukrajina minulý mesiac zaútočila na terminál Kaspického ropovodného konzorcia (CPC) pri ruskom čiernomorskom prístave Novorossijsk. Ten Kazachstan využíva na dodávku väčšiny svojej ropy na zahraničné trhy. Informovala o tom agentúra Reuters.
Už začiatkom týždňa dva zdroje oboznámené so situáciou pre agentúru Reuters uviedli, že Kazachstan plánuje prvýkrát dodať do Číny tento mesiac z ložiska Kašagan 50.000 ton ropy po tom, ako v novembri ukrajinské drony poškodili terminál CPC. Terminál sa na celosvetových dodávkach ropy podieľa zhruba 1 %, pričom konzorcium, ktoré ho prevádzkuje, má okrem kazašských a ruských aj amerických akcionárov.
Po útoku sa vývoz ropy cez terminál obmedzil, pritom cez ten sa exportuje väčšina ropy vyťaženej z ložiska Kašagan. Ložisko sa nachádza v Kaspickom mori a patrí k najväčším objavom za posledné desaťročia. Na ropnom poli operuje viacero firiem vrátane talianskej Eni, Shellu, TotalEnergies či americkej firmy ExxonMobil.
Informácie zo začiatku týždňa kazašské ministerstvo potvrdilo. Uviedlo, že pracuje na redistribúcii objemov ropy. „Prijali sme aj opatrenia na presunutie časti objemu ropy z Kašaganu do Číny,“ dodalo ministerstvo.
