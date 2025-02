Kazachstan v roku 2025 uskutoční skúšobné dodávky ropy do Maďarska

Astana 17. februára (TASR) - Kazachstan uskutoční skúšobné dodávky ropy do Maďarska v roku 2025. Dohodli sa na tom v pondelok kazašský minister energetiky Almasadam Satkalijev a maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na stretnutí v Astane, oznámila v pondelok tlačová služba kazašského ministerstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Ministri prerokovali otázku dodávok kazašskej ropy do Maďarska prostredníctvom ropovodu Družba a dohodli sa na skúšobných dodávkach v priebehu roka, uvádza sa vo vyhlásení. Osobitnú pozornosť predstavitelia venovali spolupráci v sektore ropy a zemného plynu medzi kazašskou spoločnosťou Kazmunaigas a maďarskou skupinou MOL. V decembri 2023 Kazmunaigas, čínska spoločnosť Sinopec a MOL uviedli na západe Kazachstanu do komerčnej prevádzky veľké plynové pole. Konzorcium tam plánuje v budúcnosti dosiahnuť ťažbu na úrovni jednej miliardy metrov kubických ročne.