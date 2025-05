Kazaks: ECB sa možno blíži ku koncu znižovania sadzieb

Riga 16. mája (TASR) - Úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) už môžu byť blízko dna, hoci trajektóriu vývoja nákladov na pôžičky môže stále zmeniť pretrvávajúca obchodná neistota. Uviedol to v piatok guvernér lotyšskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Martinš Kazaks. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a CNBC.



ECB za uplynulý rok sedemkrát po sebe znížila úrokové sadzby. Na svojom aprílovom zasadnutí stlačila svoju základnú sadzbu o 25 bázických bodov na 2,25 %. Diskusia o tom, kedy ukončiť tento cyklus uvoľňovania, začína byť kľúčovou témou, keďže „základná“ prognóza ECB predpokladá, že inflácia sa ustáli okolo cieľa banky na úrovni 2 %.



„A ak bude základný scenár platiť, potom si myslím, že sme už relatívne blízko k terminálnej sadzbe,“ povedal Kazaks pre televíziu CNBC. „Môže dôjsť ešte k niekoľkým škrtom, ale dôležité je vidieť, kam nás diskusie o obchode a obchodný príbeh zavedú, a potom, samozrejme, budeme konať,“ povedal.



Členka predstavenstva ECB Isabel Schnabelová naznačila, že je za stabilné úrokové sadzby, zatiaľ čo guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau povedal, že vidí priestor na ďalšie uvoľnenie.



Trhy odhadujú šancu na zníženie úrokovej sadzby ECB 5. júna na 90 %, ale potom predpovedajú už len jedno ďalšie uvoľnenie úrokov vo zvyšku roka. To znamená, že depozitná sadzba ECB by mohla dosiahnuť dno na úrovni 1,75 %.



Kľúčovým rizikom je eskalácia globálnej obchodnej vojny. Villeroy v separátnom rozhovore pre regionálne francúzske noviny v piatok vyhlásil, že ECB nebude používať úrokové sadzby na ovplyvnenie hodnoty eura. Eurozóna by jeho devalváciou získala ekonomické výhody, čím by sa však obchodná vojna zmenila na menovú vojnu. „Aktuálne menové pohyby sú skôr odrazom revízií ekonomických prognóz,“ povedal.



Ekonomika eurozóny si buduje určitú odolnosť voči globálnym otrasom, uviedla centrálna banka, ale vyhliadky na jej rast sa v dôsledku obchodných sporov zhoršili.