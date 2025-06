Kazaks: Inflácia na úrovni 2 % si vyžiad ďalšie škrty úrokov

Riga 11. júna (TASR) - Udržanie inflácie v eurozóne na úrovni 2 % si pravdepodobne bude vyžadovať ďalšie škrty úrokových sadzieb. Uviedol to v stredu šéf litovskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Martinš Kazaks. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



„Urobili sme veľa, pokiaľ ide o znižovanie sadzieb a menová politika bude musieť zostať ostražitá, aby sa zabezpečilo, že inflácia zostane okolo úrovne 2 %. Bude si to vyžadovať nejaké ďalšie zníženia úrokov na doladenie, to je dosť pravdepodobné,“ uviedol v rozhovore pre Econostream Media.



Dodal však, že „dolaďovacie“ škrty budú do veľkej miery závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať ekonomika, a že júnové zníženie úrokov by malo „zabezpečiť, aby sa inflácia v roku 2026 nakoniec otočila a začala sa vracať k 2 %“.