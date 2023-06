Kazaks: Sadzby by mali rásť i po júli, aj v prípade slabšej ekonomiky

Sintra 27. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) bude pravdepodobne pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb aj po najbližšom zasadnutí koncom júla, napriek tomu, že vývoj ekonomiky nie je priaznivý. Inflácia je totiž naďalej príliš vysoká. Povedal to v utorok člen Rady guvernérov ECB Martins Kazaks. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Najnovšie ekonomické prieskumy naznačujú nie veľmi optimistické vyhliadky pre eurozónu a najmä pre jej kľúčovú ekonomiku Nemecko. Ako Nemecko, tak celá eurozóna už začínajú pociťovať vyššie náklady na pôžičky a slabší než pôvodne očakávaný rast čínskej ekonomiky. Kazaks, ktorý je guvernérom lotyšskej centrálnej banky, však povedal, že čo sa týka ekonomiky eurozóny, skôr očakáva spomalenie rastu, prípadne stagnáciu, než pokles. Takýto vývoj by nemal ECB zabrániť pokračovať v boji proti vysokej inflácii.



"Slabší rast ekonomiky pravdepodobne nebude stačiť na zmiernenie inflácie, ktorá je stále veľmi vysoká a je tu riziko, že sa na vysokej úrovni bude držať dlhší čas," povedal Kazaks pre agentúru Reuters na fóre ECB o centrálnom bankovníctve v portugalskej Sintre.



Lotyšský šéf centrálnej banky sa tak pridal k zväčšujúcej sa skupine "jastrabov" v ECB, ktorí tvrdia, že očakávané zvýšenie úrokových sadzieb v júli nebude posledné. "Som presvedčený, že musíme vo zvyšovaní úrokových sadzieb pokračovať, a nemyslím si, že (po zasadnutí) v júli budeme môcť povedať hotovo. Myslím, že sadzby budú musieť ísť nahor aj po júli, kedy a v akom rozsahu, to sa uvidí na základe ďalších ekonomických údajov," dodal Kazaks.