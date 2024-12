Kazaks: Sadzby zrejme nebude potrebné stlačiť pod neutrálnu úroveň

Londýn 15. decembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mala ďalej znižovať úrokové sadzby, pravdepodobne ale nebude potrebné stlačiť ich na úroveň, ktorá by stimulovala hospodársky rast, vyhlásil člen Rady guvernérov ECB Martinš Kazaks. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú zverejnila v nedeľu agentúra Bloomberg.



Vývoj inflácie v eurozóne naznačuje, že v dohľadnom čase neklesne pod hranicu 2 %, povedal Kazaks v rozhovore pre Bloomberg. ECB si vzhľadom na to môže dovoliť postupne znižovať náklady na pôžičky až do tzv. "neutrálneho bodu", keď úrokové sadzby prestanú brzdiť hospodársky rast, priblížil Kazaks, ktorý je zároveň guvernérom lotyšskej centrálnej banky. Napriek tomu podľa neho zostávajú otvorené všetky možnosti, keďže Európa čelí rizikám od geopolitických konfliktov až po potenciálne zhoršenie podmienok v medzinárodnom obchode po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu.



"Sadzby smerujú nadol, v tom máme jasno," pokračoval. V otázke prípadného zníženia sadzieb pod neutrálnu úroveň by ale bol "veľmi opatrný", keďže hospodárstvo eurozóny nie je až také slabé a údaje, o ktoré sa opiera najnovší výhľad ECB nenaznačujú, že inflácia sa v nasledujúcich rokoch dlhodobejšie ocitne pod cieľovou hodnotou.



ECB vo štvrtok (12. 12.) štvrtýkrát v tomto roku uvoľnila menovú politiku a ponechala otvorené dvere pre ďalšie znižovanie sadzieb, keďže eurozóna zápasí s politickou nestabilitou doma a obáva sa obchodnej vojny s USA.



Hoci predstavitelia ECB nešpecifikovali konečný ciel, kam by mali sadzby klesnúť, začali diskutovať o tom, či si slabnúce oživenie v menovej únii nebude vyžadovať zásadnejšie zníženie úrokov, potenciálne na úroveň, ktorá by stimulovala ekonomickú aktivitu.