Kazaks: Zvýšenie úrokových sadzieb už v apríli sa úplne vylúčiť nedá
A to ani v situácii, keď ceny energií nie sú príliš vzdialené základnej prognóze ECB a banka zatiaľ nepozoruje výrazné sekundárne vplyvy rastu cien energií.
Autor TASR
Washington 16. apríla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) zatiaľ nemôže vylúčiť prípadné zvýšenie úrokových sadzieb už na aprílovom zasadnutí. A to ani v situácii, keď ceny energií nie sú príliš vzdialené základnej prognóze ECB a banka zatiaľ nepozoruje výrazné sekundárne vplyvy rastu cien energií. Povedal to vo štvrtok guvernér lotyšskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Martinš Kazaks.
Po tom, ako útok USA a Izraela na Irán viedol k rýchlemu rastu cien energií, začala ECB diskutovať o tom, kedy by do problému mala vstúpiť. Diskusie sa najnovšie zameriavajú najmä na to, či by nemala pristúpiť k zvýšeniu úrokových sadzieb už na aprílovom zasadnutí.
„Do 30. apríla zostávajú dva týždne. Dovtedy sa toho môže ešte veľa udiať,“ povedal Kazaks v rozhovore pre agentúru Reuters na okraj zasadnutia Medzinárodného menového fondu (MMF) vo Washingtone.
Podľa oficiálnych aj neoficiálnych vyjadrení niektorých predstaviteľov ECB v ostatných dňoch sa zdá, že banka by mohla so zvyšovaním úrokových sadzieb ešte počkať. Investori naposledy stanovili pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb už tento mesiac zhruba na 20 %.
Kazaks tiež pripustil, že ECB zatiaľ nezaznamenala výraznejšie sekundárne vplyvy rastu cien energií, čo je kľúčová podmienka na zvýšenie úrokových sadzieb. Neznamená to však, že sa tak v nasledujúcom období nestane. „Ak k tomu dôjde, musíme byť pripravení konať,“ povedal.
Aj keď podľa trhov je šanca na zvýšenie úrokových sadzieb už tento mesiac dosť nízka, v júli s tým takmer naisto počítajú. Očakávajú aj druhé zvýšenie, a to v decembri. Podľa Kazaksa sú tieto očakávania logické.
Ceny energií síce zatiaľ nie sú veľmi vzdialené základnej prognóze ECB, sú však nestabilné a vyhliadky veľmi neisté. „ECB preto musí zostať ostražitá,“ dodal guvernér lotyšskej centrálnej banky. Ďalším problémom je možné rýchle zvyšovanie cien zo strany firiem a následný zvýšený tlak odborov na rast miezd. To by znamenalo odštartovanie cenovej a mzdovej špirály. „Takýto vývoj by mohol inflačný cyklus ešte urýchliť,“ dodal Kazaks.
