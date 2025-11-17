< sekcia Ekonomika
Kazašská štátna ropná spoločnosť rokuje s Lukoilom o aktívach
Zahraničné aktíva ruského ropného giganta Lukoil, od Egypta po Kazachstan, lákajú potenciálnych záujemcov, keďže sa kráti čas na uzavretie dohody predtým, ako začnú platiť americké sankcie.
Autor TASR
Astana 17. novembra (TASR) - Kazašská štátna ropná a plynárenská spoločnosť KazMunayGas rokuje s ruskou ropnou spoločnosťou Lukoil o kúpe jej aktív v Kazachstane. Uviedli to ruské štátne médiá. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a businesstimes.
Riaditeľ spoločnosti KazMunayGas sa vyjadril k prebiehajúcim rokovaniam, hoci konkrétne podrobnosti o tom, o ktoré aktíva by mohlo ísť, alebo o potenciálne podmienky akejkoľvek dohody neboli zverejnené.
Zahraničné aktíva ruského ropného giganta Lukoil, od Egypta po Kazachstan, lákajú potenciálnych záujemcov, keďže sa kráti čas na uzavretie dohody predtým, ako začnú platiť americké sankcie.
USA uvalili sankcie na Lukoil v rámci snahy priviesť Kremeľ k mierovým rokovaniam o Ukrajine. Cez víkend síce americké ministerstvo financií predĺžilo platnosť výnimky zo sankcií pre ropný gigant Lukoil, len niekoľko dní predtým, ako mali nadobudnúť účinnosť, ale len do 13. decembra. V prípade Bulharska platí výnimka do 29. apríla budúceho roka.
Sankcie už narušili prevádzku Lukoilu v Iraku, na čerpacích staniciach vo Fínsku a v rafinérii v Bulharsku. Keďže sa impérium ruského ropného giganta rozpadá, potenciálni kupci dúfajú, že lacno získajú jeho zahraničné aktíva.
V Kazachstane má Lukoil podiel v Karačaganaku, jednom z najväčších plynových a ropných polí na svete, spolu so spoločnosťami Eni, Shell, Chevron a KazMunayGas. O akomkoľvek novom partnerstve rozhodnú účastníci projektu s prihliadnutím na sankcie, uviedlo kazašské ministerstvo energetiky vo vyhlásení. Shell má záujem o aktíva Lukoilu v Ghane a Nigérii, uviedli dva zdroje, ktoré nechceli byť menované.
V Egypte Lukoil naznačil tamojšej vláde svoje možné plány na predaj, uviedol ďalší zdroj oboznámený so situáciou. Lukoil vlastní v Egypte tri koncesie. Egyptské ministerstvo ropného priemyslu na žiadosť o komentár nereagovalo.
Bulharsko sa pripravuje na zabavenie rafinérie Lukoil v Burgase. Azerbajdžanská štátna firma Socar a turecký Cengiz Holding sa spoločne uchádzajú o rafinériu ešte pred zavedením sankcií.
Lukoil sa môže pokúsiť napodobniť stratégiu ruskej ropnej spoločnosti Rosnefť, v rámci ktorej Nemecko v roku 2022 síce prevzalo do správy jej tri rafinérie, ale Rosnefť ich stále vlastní.
Riaditeľ spoločnosti KazMunayGas sa vyjadril k prebiehajúcim rokovaniam, hoci konkrétne podrobnosti o tom, o ktoré aktíva by mohlo ísť, alebo o potenciálne podmienky akejkoľvek dohody neboli zverejnené.
Zahraničné aktíva ruského ropného giganta Lukoil, od Egypta po Kazachstan, lákajú potenciálnych záujemcov, keďže sa kráti čas na uzavretie dohody predtým, ako začnú platiť americké sankcie.
USA uvalili sankcie na Lukoil v rámci snahy priviesť Kremeľ k mierovým rokovaniam o Ukrajine. Cez víkend síce americké ministerstvo financií predĺžilo platnosť výnimky zo sankcií pre ropný gigant Lukoil, len niekoľko dní predtým, ako mali nadobudnúť účinnosť, ale len do 13. decembra. V prípade Bulharska platí výnimka do 29. apríla budúceho roka.
Sankcie už narušili prevádzku Lukoilu v Iraku, na čerpacích staniciach vo Fínsku a v rafinérii v Bulharsku. Keďže sa impérium ruského ropného giganta rozpadá, potenciálni kupci dúfajú, že lacno získajú jeho zahraničné aktíva.
V Kazachstane má Lukoil podiel v Karačaganaku, jednom z najväčších plynových a ropných polí na svete, spolu so spoločnosťami Eni, Shell, Chevron a KazMunayGas. O akomkoľvek novom partnerstve rozhodnú účastníci projektu s prihliadnutím na sankcie, uviedlo kazašské ministerstvo energetiky vo vyhlásení. Shell má záujem o aktíva Lukoilu v Ghane a Nigérii, uviedli dva zdroje, ktoré nechceli byť menované.
V Egypte Lukoil naznačil tamojšej vláde svoje možné plány na predaj, uviedol ďalší zdroj oboznámený so situáciou. Lukoil vlastní v Egypte tri koncesie. Egyptské ministerstvo ropného priemyslu na žiadosť o komentár nereagovalo.
Bulharsko sa pripravuje na zabavenie rafinérie Lukoil v Burgase. Azerbajdžanská štátna firma Socar a turecký Cengiz Holding sa spoločne uchádzajú o rafinériu ešte pred zavedením sankcií.
Lukoil sa môže pokúsiť napodobniť stratégiu ruskej ropnej spoločnosti Rosnefť, v rámci ktorej Nemecko v roku 2022 síce prevzalo do správy jej tri rafinérie, ale Rosnefť ich stále vlastní.