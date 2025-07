Kazašský Kazatomprom by mohol dodávať urán pre Slovenské elektrárne

Astana 16. júla (TASR) – Kazašská energetická spoločnosť Kazatomprom a Slovenské elektrárne (SE) podpísali tento týždeň memorandum o porozumení, ktoré rieši dodávky prírodného koncentrátu uránu, ako aj možnosť dodávok oxidu uraničitého pre slovenské jadrové elektrárne. Uviedla to spoločnosť Kazatomprom, na ktorú sa odvolali agentúry Interfax a denník Astana Times.



Podľa kazašskej spoločnosti ide o prvú oficiálnu dohodu medzi ňou a SE, čo otvára novú kapitolu spolupráce. „Veríme, že toto memorandum položí základy pre silné a vzájomne prospešné vzťahy medzi našimi spoločnosťami,“ povedal šéf Kazatompromu Meiržan Jusupov.



Okrem Slovenska plánuje Kazachstan začať s dodávkami uránu aj do Bulharska. Už v apríli tohto roka podpísala firma Kazatomprom sedemročný kontrakt na dodávku koncentrátu uránu do Českej republiky.