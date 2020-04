Každá tretia britská domácnosť už pocítila finančný vplyv koronavírusu

Londýn 20. apríla (TASR) - Každá tretia britská domácnosť už zaznamenala v dôsledku pandémie nového koronavírusu pokles svojich príjmov a ich finančná situácia sa zhoršuje najrýchlejším tempom za posledné desaťročie. Poukázala na to mesačná správa spoločnosti IHS Markit.



"Zhruba každá tretia z oslovených britských domácností zaznamenala v apríli pokles príjmov zo zamestnania. To je najväčší počet od začatia tohto prieskumu v roku 2009," uviedol ekonóm IHS Markit Joe Hayes.



Kľúčový index britských domácností zostavovaný spoločnosťou IHS Markit klesol v apríli na 34,9 bodu z marcovej hodnoty 42,5 bodu. To je najnižšia hodnota indexu od novembra 2011 a najvýraznejšie tempo poklesu od začatia evidovania údajov.



Predbežné oficiálne údaje z minulého týždňa ukázali, že od spustenia opatrení na spomalenie šírenia nového koronavírusu koncom marca každá štvrtá firma v Británii oznámila dočasné zastavenie aktivít. Vláda prisľúbila, že zamestnancom, ktorí pre karanténne opatrenia prišli o prácu, bude minimálne do konca júna preplácať 80 % z platu. Aj títo ľudia však prídu o časť príjmov, ak firma rozdiel v pôvodnom plate nevyrovná.



Minulý týždeň britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť oznámil, že britská ekonomika by sa v 2. kvartáli mohla prepadnúť až o 35 %. To však platí v prípade, že karanténne opatrenia platné ešte v polovici apríla budú trvať tri mesiace.