Každé piate auto na nórskych cestách je elektrické

Oslo 12. decembra (TASR) - Každé piate auto na nórskych cestách je už elektrické, pričom ich podiel sa za menej ako tri roky zdvojnásobil. Oznámilo to v pondelok Nórske združenie elektrických vozidiel. TASR správu prevzala z AFP.



Táto "snehová guľa" sa valí čoraz rýchlejšie a nabaľuje sa. Na nórskych cestách tak rastie počet elektrických áut, uviedla na webovej stránke šéfka združenia Christina Bu.



A hoci trvalo takmer desať rokov, kým sa flotila elektrických vozidiel v Nórsku dostala z nuly na 10 %, čo sa podarilo dosiahnuť v marci 2020, za necelé tri roky sa už podiel elektromobilov v krajine zdvojnásobil na 20 %. Trhový podiel na úrovni 30 % by sa tak mohol dosiahnuť do dvoch rokov.



Na porovnanie, podľa údajov francúzskej vlády z januára 2021 bolo na francúzskych cestách elektrických len 0,64 % áut.



Nórsko, ktoré je paradoxne najväčším producentom ropy a zemného plynu v západnej Európe, si kladie za cieľ, aby všetky jeho nové autá mali do roku 2025 "nulové emisie". Inými slovami, aby boli elektrické a vodíkové.



Takzvané čisté autá ťažia v škandinávskej krajine z viacerých výhod. Okrem iného sú vo veľkej miere oslobodené od daní, platia nižšie poplatky na cestách aj verejných parkoviskách a v niektorých prípadoch môžu využívať pruhy pre verejnú dopravu.



Elektrické autá v súčasnosti predstavujú približne 80 % z nových zaregistrovaných áut v Nórsku, keďže je k dispozícii čoraz väčší počet modelov. S rastúcou popularitou týchto áut a stratou príjmov pre štát začali nórske úrady eliminovať niektoré výhody.



Od 1. januára sa oslobodenie od dane z pridanej hodnoty (DPH) na nákup nových elektrických vozidiel bude vzťahovať len na prvých 500.000 nórskych korún (47.463,10 eura) z ceny auta. Očakáva sa, že zmena sa dotkne špičkových značiek elektromobilov, akými sú Tesla, Mercedes a Audi.



(1 EUR = 10,5345 NOK)