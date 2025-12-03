< sekcia Ekonomika
Každé štvrté nové vozidlo v Nemecku môže byť v 2026 čisto elektrické
Pri splnení určitých politických podmienok by sa mohlo v Nemecku budúcom roku zaregistrovať približne 740. 000 nových batériových elektrických vozidiel.
Autor TASR
Berlín 3. decembra (TASR) - Pri splnení určitých politických podmienok by sa mohlo v Nemecku budúcom roku zaregistrovať približne 740.000 nových batériových elektrických vozidiel (BEV). To by znamenalo nárast takmer o 30 % v porovnaní so súčasným rokom a BEV by tak tvorili približne štvrtinu všetkých nových registrácií, oznámilo v stredu Združenie nemeckých dovozcov automobilov (VDIK).
Prognóza vychádza z predpokladu, že plánovaná vládna podpora pre súkromných zákazníkov sa začne spätne od začiatku roka 2026, uviedlo združenie. Zdôraznilo tiež, že je potrebné stanoviť konkurencieschopné ceny elektriny a pokračovať v rozširovaní nabíjacej infraštruktúry. VDIK očakáva v aktuálnom roku približne 570.000 registrácií nových plne elektrických áut, čo je o 50 % viac ako v roku 2024. Zhruba každé piata nová registrácia by tak pripadla na batériové vozidlo.
V minulom roku predaj elektromobilov v Nemecku prudko klesol, keďže vtedajšia vládna koalícia vzhľadom na rozpočtovú krízu dočasne zrušila príspevok na ich kúpu. Minulý týždeň sa súčasná koalícia dohodla na obnovení dotácií na súkromný nákup elektromobilov. Podľa jej plánov by príspevky mali byť dostupné pre domácnosti so zdaniteľným ročným príjmom do 80.000 eur navýšeným o 5000 eur na každé dieťa. Tieto domácnosti by mohli získať základnú dotáciu vo výške 3000 eur, ku ktorej by sa pripočítalo 500 eur na každé z prvých dvoch detí.
Vytvorenie vhodných rámcových podmienok by mohlo viesť k zvýšeniu počtu všetkých nových registrácií vozidiel v budúcom roku o 2,5 % na 2,9 milióna, aj vďaka silnému rastu predaja elektromobilov, uviedla VDIK.
