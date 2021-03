Praha 10. marca (TASR) - Každej štvrtej gastronomickej prevádzke v Česku hrozí koniec. Už rok zápasia reštaurácie, kaviarne a bary v Českej republike o prežitie. A hoci fungujú výdajné okienka, tržby v gastronómii sa medziročne prepadli o 37 %. To zodpovedá približne 72 miliardám Kč (2,74 miliardy eur). Informoval o tom portál idnes.cz s odvolaním sa na údaje spoločnosti Dotykačka, dodávateľa pokladničného systému.



Podľa Dotykačky, ktorej pokladničný systém využíva štvrtina českých gastronomických prevádzok, bola najťažšia prvá vlaňajšia blokáda, tzv. lockdown.



"Na také razantné obmedzenie nebol vtedy nikto pripravený. V polovici marca 2020 sa zo dňa na deň zavreli tri štvrtiny podnikov a tržby sa prepadli o 87 %," uviedol riaditeľ Dotykačky Petr Menclík.



Napriek uvoľneniu blokády v letných mesiacoch sa deficit spôsobený jarným lockdownom nepodarilo dohnať.



Nový úder prišiel hneď po letných prázdninách. Už koncom septembra došlo k obmedzeniu otváracej doby, neskôr sa začala obmedzovať aj kapacita gastro podnikov. V októbri po príchode druhej vlny nového koronavírusu prišiel ďalší tvrdý lockdown, ktorý panuje prakticky do súčasnosti. Jediným "vybočením" boli tri uvoľnenejšie týždne na prelome novembra a decembra.



Česká gastronómia sa počas roka na obmedzenie čiastočne adaptovala. Vďaka moderným technológiám a optimalizácii procesov už podniky s každým ďalším lockdownom prechádzajú k "okienkovej prevádzke" rýchlejšie a efektívnejšie. Napriek tomu zostáva približne 60 % gastronomických podnikov zatvorených a tržby sa pohybujú okolo 40 % "normálu".



Najlepšie súčasný režim zvládajú kaviarne a bistrá, ktoré do určitej miery aj za normálnych okolností fungujú v režime "take away", alebo vezmi si so sebou. Ich tržby za celý minulý rok klesli len o 19 %.



Podľa Luboša Kastnera z Asociácie malých a stredných podnikov AMSP ČR hrozí aktuálne koniec každej štvrtej prevádzke.



"Viac než tretinový pokles hodnoty trhu v kombinácii s neistými kompenzáciami a slabým nábehom tržieb v roku 2021 spôsobí odliv zhruba štvrtiny prevádzkovateľov a analogicky rovnakého počtu zamestnancov. Pre záchranu odvetvia je teraz dôležité, kedy dôjde aspoň k čiastočnému uvoľneniu a obnove prevádzky," dodal.



(1 EUR = 26,226 CZK)