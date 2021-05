ANALÝZA: Každú štrnástu škodu na vozidle spôsobí stret so zverou

Bratislava 31. mája (TASR) – Najčastejšou poistnou udalosťou z havarijného poistenia je poškodenie čelného alebo iného skla vozidla. Takmer najmenej sú hlásené poškodenia áut vandalmi. Piate najčastejšie riziko pre slovenských motoristov predstavuje stret so zverou. O najčastejších poistných udalostiach informovala poisťovňa Wüstenrot.



Slovenskí motoristi hlásia škody spôsobené stretom so zverou dvakrát častejšie ako poškodenie vozidla živlami a trikrát častejšie ako vandalizmom. Podľa výsledkov analýzy poisťovne približne sedem percent všetkých škôd na autách bolo spôsobených práve kolíziou vozidla so zverou.



„Stret so zverou predstavuje riziko pre vodiča a rovnako tak pre vozidlo. Ak sa nebodaj auto stretne so vzácnym alebo chráneným živočíchom, hovoríme aj o obrovskej spoločenskej škode,“ priblížila analytička poisťovne Zuzana Adamcová.



Podľa jej slov jedným z možných riešení predstavuje viac takzvaných ekoduktov. Teda prírodných prechodov určených na bezpečnú migráciu zveri nad cestou alebo diaľnicou. Pri ich vhodnom umiestnení by sa v danej lokalite mohlo významne znížiť riziko zrážky.



Poškodenie skla predstavuje 28 % všetkých škôd a nabúranie do zábradlí, stĺpov či iných stabilných prekážok 26 %. Tretiu pozíciu (18 %) v rebríčku rizík predstavuje stret s iným účastníkom cestnej premávky.