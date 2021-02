Každý 4. zamestnaný Slovák sa bude musieť pre digitalizáciu preškoliť

Bratislava 2. februára (TASR) – Každý štvrtý zamestnaný Slovák bude musieť v dôsledku zmien na trhu práce prejsť minimálne polročným školením. Uviedla to analytička spoločnosti FinGO.sk Lenka Buchláková. Pracovný trh totiž mení čoraz väčšia digitalizácia, ktorú urýchlila aj pandémia nového koronavírusu. Podľa dát Svetového ekonomického fóra si pracovný trh bude žiadať, aby zamestnanci prešli IT či jazykovými školeniami.



"Až 80 % firiem uvádza, že urýchľujú plány na využitie nových technológií v ich podnikoch, vďaka ktorým bude mnoho existujúcich pracovných miest zastaraných," vyčíslila Buchláková s tým, že najnovšie odhady hovoria o tom, že do roku 2025 približne 85 miliónov pracovných miest môže byť rozdelených medzi ľudí a stroje, kým vytvoriť sa môže aj 97 miliónov nových pracovných pozícií, ktoré budú viac prispôsobené novej deľbe práce medzi ľuďmi, strojmi a algoritmami.



Podľa analytičky sú digitálne zručnosti Slovákov nedostačujúce pre nové požiadavky trhu, ani nie štvrtina ľudí má vyššie ako základné digitálne zručnosti. "Pritom, ak si chce v budúcnosti zamestnanec udržať svoje miesto, zrejme si rekvalifikačné kurzy bude musieť hradiť sám. Len zhruba tretina rekvalifikácií by mala byť preplácaná priamo zamestnávateľmi," podotkla Buchláková. Pripomenula, že digitalizáciou je na Slovensku vysoko ohrozených vyše 35 % pracovných miest.



Analytička si myslí, že sa postupne bude dostávať do úzadia aj trvalý pracovný pomer, naopak, na vzostupe bude najímanie dočasných pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). "Až 84 % zamestnávateľov uvádza, že videokonferencie a on-line školenia, ktoré zaviedla práca z domu, sa zachovajú aj po odznení pandémie," poznamenala Buchláková.



Ako dodala analytička, najžiadanejšími zručnosťami budú v najbližších rokoch najmä kritické myslenie a analýza, rovnako aj schopnosť riešiť problémy či odolať stresu. Zamestnávatelia ocenia aj flexibilitu či hlbšie počítačové vedomosti, ako len základné ovládanie práce s počítačom.



"Vyše 40 % podnikateľov plánuje znížiť počet svojich zamestnancov v dôsledku technologických zmien. Naopak, zhruba tretina firiem plánuje rozšíriť svoju pracovnú silu pre digitalizáciu a robotizáciu. Do roku 2025 odpracujú stroje a ľudia približne rovnaký pracovný čas," uzavrela Buchláková.