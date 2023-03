Bratislava 9. marca (TASR) - Každý dvanásty Slovák v produktívnom veku poberá invalidný dôchodok. V 97 % prípadov je príčinou choroba. Výška tohto dôchodku sa z roka na rok voči priemernej mzde znižuje. Uviedla to marketingová špecialistka spoločnosti Swiss Life Select Slovensko Zuzana Bányi.



Doplnila, že v SR bolo k uplynulému decembru 224.143 invalidných dôchodcov. Je to 8,1 % ľudí v produktívnom veku, čo znamená, že jeden človek z dvanástich poberá čiastočný alebo úplný invalidný dôchodok, zatiaľ čo v Česku je to jeden poberateľ zo šestnástich.



Väčšina ľudí sa podľa firmy domnieva, že invalidita sa ich netýka, lebo jej príčinou sú najmä vážne úrazy. Úrazy sú však príčinou iba v 3 % prípadov. Vo zvyšných 97 % sú príčinou choroby, napríklad pohybovej a opornej sústavy, nádory či duševné poruchy, upozorňuje poistný analytik spoločnosti Peter Mocker.



Títo ľudia podľa údajov ku koncu roka dostávajú od štátu priemerný čiastočný invalidný dôchodok vo výške 231 eur alebo priemerný plný invalidný dôchodok 419 eur, vyčíslila spoločnosť. Nárok na invalidný dôchodok vzniká po určitom počte odpracovaných rokov.



"Výška invalidného dôchodku sa navyše postupne vzďaľuje priemernej mzde," vysvetľuje poistný analytik. Dodal, že zatiaľ čo invalidný dôchodok v roku 2020 tvoril 45 % priemernej čistej mzdy, v minulom roku to bolo 42 %.



Preto ak sa niekto nechce spoliehať na štát, môže sa dať poistiť pre prípad invalidity. Podľa firmy to môže byť ešte dôležitejšie ako pre prípad smrti, pretože pravdepodobnosť invalidity v produktívnom veku je o 11 % vyššia ako pravdepodobnosť smrti. A ak niekomu štát pre nedostatok odpracovaných rokov nemôže vyplácať invalidný dôchodok, aj keď podľa diagnózy naň nárok má, zo životného poistenia mu vybrané poisťovne poistné vyplatia, uzavrela spoločnosť.