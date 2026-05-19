IFO: Každý piaty živnostník v Nemecku sa obáva o svoju budúcnosť
Kombinácia nedostatku objednávok a rastúcej neistoty predstavuje pre živnostníkov čoraz väčšiu záťaž, uviedla expertka inštitútu Ifo Katrin Demmelhuberová.
Autor TASR
Mníchov 19. mája (TASR) - Až každý piaty živnostník v Nemecku má obavy o svoje finančné zabezpečenie. V apríli sa o prežitie svojho podniku obávalo 20,6 % živnostníkov, zatiaľ čo v celej ekonomike to bolo len 8,1 % oslovených firiem, oznámil v utorok ekonomický inštitút Ifo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Kombinácia nedostatku objednávok a rastúcej neistoty predstavuje pre živnostníkov čoraz väčšiu záťaž,“ uviedla expertka inštitútu Ifo Katrin Demmelhuberová. Takmer polovica (48,4 %) oslovených živnostníkov a mikropodnikov s menej ako deviatimi zamestnancami v apríli čelila nedostatku objednávok. To znamená, že ich situácia sa od januárového prieskumu, keď ich bolo 46,6 %, mierne zhoršila. Aprílový prieskum tiež poukázal na výrazné zhoršenie podnikateľského prostredia. Príslušný index klesol z marcovej hodnoty -20,8 bodu na rekordne nízku úroveň -29,9 bodu. Výrazne sa zhoršilo aj hodnotenie súčasnej situácie a vyhliadok do budúcnosti.
