Každý rok do zahraničia expandujú stovky slovenských e-shopov
Pri rozhodovaní o expanzii vedú krajiny v rámci Európskej únie.
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Každý rok do zahraničia expandujú stovky slovenských e-shopov. Ich motiváciou je vyšší obrat, ale aj nižšia závislosť od podnikateľského prostredia na Slovensku. Za posledné tri roky si majitelia e-shopov na platforme Shoptet otvorili vyše 700 online obchodov určených pre zahraničné trhy. Rekordný počet, 281 expanzií, zaznamenali v roku 2025. Uviedla to Mária Auxtová, manažérka Shoptetu.
„E-shopári majú čoraz väčšie ambície preraziť aj v zahraničí. Slovenský trh je malý a pokiaľ sa obchodu darí, môže pomerne rýchlo naraziť na limit. Expanzia je teda pre mnohých dôležitým motorom rastu,“ priblížila Auxtová. Aj preto v rámci e-commerce prieskumu v auguste 2025 označilo expanziu ako svoju hlavnú aktuálnu výzvu až 21 % prevádzkovateľov e-shopov. Celkovo podľa neho až dve tretiny plánujú rozšíriť predaj aj do ďalších krajín.
Pri rozhodovaní o expanzii vedú krajiny v rámci Európskej únie. Tradične si „e-shopári“ najčastejšie vyberajú ako prvú možnosť expanzie Českú republiku, ktorá je nám blízka tak jazykom, ako aj geograficky. Druhé najpopulárnejšie je Maďarsko. Pri tejto voľbe opäť zohráva úlohu jednoduchšia logistika, a najmä obyvatelia južných okresov zároveň neraz ovládajú aj maďarčinu.
„Okrem susedných krajín vidia Slováci príležitosti aj na Balkáne. Oproti krajinám západnej Európy je tam nižšia konkurencia aj menšia dominancia trhovísk, ako napríklad Amazon,“ uviedla Auxtová.
Aktuálne zaujalo Bulharsko, pretože k začiatku roka 2026 prijalo euro a e-commerce trh je tam menej vyvinutý ako na Slovensku. Na porovnanie, zatiaľ čo na Slovensku podľa Eurostatu nakupuje online približne 84 % používateľov internetu, v Bulharsku je to len 57 %.
Auxtová upozornila, že kým v minulosti bolo otvorenie online obchodu za hranicami pre Slovákov relatívne komplikované, dnes je situácia podstatne jednoduchšia. Otvorenie obchodu je len prvý krok. Pri mnohých ďalších však dokáže výrazne pomôcť umelá inteligencia (AI), ktorá prináša aj menším a stredným e-shopom možnosť expandovať a konkurovať veľkým hráčom.
Dodala, že strojové preklady, AI dabing a lokalizácia marketingových materiálov dnes stoja zlomok toho, čo by prevádzkovatelia zaplatili pred pár rokmi. Aj vďaka technologickému pokroku tak zrejme bude expanzia pre slovenské e-shopy čoraz dostupnejšia a zahraničné trhy sa môžu stať bežnou súčasťou ich rastovej stratégie.
