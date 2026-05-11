Každý šiesty maloobchodník v Nemecku sa obáva o svoju existenciu
V apríli pociťovalo existenčné ohrozenie 17,4 % podnikov v odvetví, čo je viac ako kedykoľvek predtým.
Autor TASR
Mníchov 11. mája (TASR) - Každý šiesty maloobchodník v Nemecku sa v súčasnosti obáva o svoju budúcnosť. V apríli pociťovalo existenčné ohrozenie 17,4 % podnikov v odvetví, čo je viac ako kedykoľvek predtým, oznámil v pondelok ekonomický inštitút Ifo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Hlavnou príčinou obáv je zdržanlivosť zákazníkov pri nákupoch, ďalšími faktormi sú rastúci trhový podiel internetového obchodu a konkurencia zo strany lacných zahraničných dodávateľov, uviedol mníchovský inštitút. V ostatných odvetviach - priemysle, stavebníctve, službách a veľkoobchode - sú obavy o niečo menšie. V rámci všetkých odvetví uvádzali firmy ako hlavné zdroje problémov nedostatok zákaziek a slabý dopyt, rastúce prevádzkové a energetické náklady a byrokraciu.
Pretrvávajúca kríza je viditeľná aj v službách. Podľa prieskumu Ifo sa viac ako pätina (21,4 %) personálnych agentúr a agentúr sprostredkujúcich dočasné zamestnávanie cíti existenčne ohrozená, v oblasti reklamy a prieskumu trhu je to viac ako 14 %. Mnohé podniky podľa Ifo hlásia aj narastajúce problémy s likviditou, pretože zákazníci šetria alebo vyhlásili platobnú neschopnosť.
„Kríza sa prenáša cez dodávateľské reťazce,“ uviedol Klaus Wohlrabe, vedúci prieskumov v inštitúte Ifo. „Keď zákazníci odídu alebo zrušia objednávky, zasiahne to dodávateľov a poskytovateľov služieb v plnej sile,“ vysvetlil ekonóm.
