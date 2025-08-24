Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Každý tretí Nemec sa obáva, že pre umelú inteligenciu stratí prácu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

V prieskume, ktorý uskutočnil inštitút YouGov, sa 34 % Nemcov vyjadrilo, že má v tejto súvislosti obavy, zatiaľ čo 62 % nevidí dôvod na znepokojenie.

Berlín 24. augusta (TASR) - Približne každý tretí obyvateľ Nemecka sa obáva, že príde o svoje pracovné miesto v dôsledku zavádzania umelej inteligencie (AI). V prieskume, ktorý uskutočnil inštitút YouGov, sa 34 % Nemcov vyjadrilo, že má v tejto súvislosti obavy, zatiaľ čo 62 % nevidí dôvod na znepokojenie. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú priniesla agentúra DPA.

Na reprezentatívnom prieskume, ktorý uskutočnil inštitút YouGov v polovici augusta, sa zúčastnilo 2175 nemeckých občanov s volebným právom. Výsledky prieskumu ukázali, že Nemci žijúci v mestách a ľudia s nižším vzdelaním sa skôr obávajú, že ich prácu by v budúcnosti mohla úplne alebo čiastočne nahradiť AI.

Podľa štúdie inštitútu Ifo zverejnenej v júni približne 27 % podnikov v Nemecku predpokladá, že AI v najbližších piatich rokoch povedie k rušeniu pracovných miest. Asi 5 % firiem očakáva, že AI prinesie nové pracovné miesta, zatiaľ čo dve tretiny nepredpokladajú žiadne zmeny.
.

