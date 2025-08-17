< sekcia Ekonomika
Každý tretí Nemec vyhľadá radu v kamennej predajni a nakúpi online
Autor TASR
Berlín 17. augusta (TASR) - Približne každý tretí nemecký spotrebiteľ vyhľadal radu v kamennej predajni, ale neskôr, po porovnaní cien, si produkt kúpil online. Ukázali to výsledky prieskumu spoločnosti YouGov pre agentúru DPA, od ktorej správu prevzala TASR.
Takéto správanie zároveň odmietla takmer polovica respondentov, presnejšie 21 % s tým úplne nesúhlasí a 25 % väčšinou nesúhlasí. Ale 9 % uviedlo, že čiastočne súhlasí s využitím poradenstva v predajni pred online nákupom, zatiaľ čo 5 % plne súhlasí.
Podľa Stefana Gentha z Nemeckého obchodného združenia (HDE) je táto prax pre kamenné predajne náročná.
„Keď maloobchodník investuje značné prostriedky do nájmu a kompetentného personálu, je, prirodzene, nepríjemné, ak si zákazníci dajú poradiť a potom nakupujú online,“ povedal.
Genth však poznamenal, že sa stáva aj opak, keď si spotrebitelia produkty vyhľadajú online a potom si ich kúpia v predajniach. „Zákazníci si sami rozhodujú, kde budú hľadať informácie a kde budú nakupovať,“ povedal a dodal, že to je základ voľnej a spravodlivej hospodárskej súťaže.
