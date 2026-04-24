Kažimír: Dlhý konflikt s Iránom môže zvýšiť infláciu a nezamestnanosť
Nieslo by to so sebou hrozbu poklesu hospodárskeho rastu, nárastu inflácie na úroveň 7 % a stratu desiatok tisíc pracovných miest.
Autor TASR
Bratislava 24. apríla (TASR) - Ak by konflikt s Iránom ďalej eskaloval a trval by ďalšie týždne a mesiace, nieslo by to so sebou hrozbu poklesu hospodárskeho rastu, nárastu inflácie na úroveň 7 % a stratu desiatok tisíc pracovných miest. Uviedol to v piatok v Bratislave vo svojom príhovore k delegátom výročného snemu Republikovej únie zamestnávateľov guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažímír.
„Nejasný koniec vojny na Blízkom východe vyhrotil neistotu vo svetovej ekonomike a prináša riziko aj pre našu krajinu. Pritom informácie pred vypuknutím konfliktu naznačovali, že rast slovenskej ekonomiky by mohol byť o niečo lepší, než sme pôvodne očakávali. Vojna však zatienila sľubný vývoj európskej ekonomiky aj slovenského trhu práce z prelomu rokov. V dôsledku konfliktu začali ceny energetických komodít na finančných trhoch dramaticky rásť a to vidíme naozaj všetci. Pozitívne je, že nárast cien ropy a zemného plynu je zatiaľ slabší než po ruskej invázii na Ukrajinu,“ priblížil.
Stále však podľa neho iránsky konflikt môže globálnu ekonomiku výrazne spomaliť. „Čím dlhšie bude konflikt trvať a čím väčšie škody napácha, tým silnejší bude jeho negatívny dosah na globálnu aj na slovenskú ekonomiku. A to trápi naozaj všetkých, nielen nás. Práve v takomto prostredí zohráva schopnosť firiem a podnikov zvládať tieto situácie kľúčovú úlohu. Slovensko tento tlak pociťuje veľmi intenzívne, jasne to ukazuje aj naša jarná predikcia,“ upozornil.
„Podľa tejto predpovede rast ekonomiky sa pohybuje na úrovni približne pol percenta, je slabý a je ťahaný takmer výlučne zahraničným dopytom. Domáca spotreba zostáva utlmená, firmy odkladajú investície, ľudia šetria, inflácia sa nachádza v blízkosti 4 % a nominálne mzdy síce rastú. Inflácia tento rast takmer celý pohltí, takže reálne mzdy sa pohybujú tento rok okolo nuly,“ spresnil.
„Hovoril som o potrebe uvažovať v scenároch. Bolo by nezodpovedné ich nemať, a preto existuje aj ešte horší negatívny scenár. V ňom uvažujeme o situácii, v ktorej by konflikt s Iránom ďalej eskaloval, trval by ďalšie týždne a mesiace. To so sebou nesie hrozbu poklesu rastu, hrozbu nárastu inflácie až na úroveň 7 % a straty desiatok tisíc pracovných miest,“ zdôraznil.
Je to podľa Kažimíra veľmi škaredý scenár, „Očakávam, že skutočný vývoj bude lepší. Tento náš alternatívny scenár ilustruje rozsah neistoty, v ktorej žijeme, ktorej ekonomika čelí, a zároveň umožňuje verejnosti priebežne vyhodnocovať možné širšie škody pre ekonomiku v závislosti od toho, ako sa bude vyvíjať konflikt a ceny energií. Je vhodný na účely strategického riadenia aj záťažového testovania. Koniec koncov pre vás, pre firmy a podniky to nie sú abstraktné čísla, sú to reálne rozhodnutia, či a ako investovať, koho zamestnávať a či je možné rozvíjať sa a rásť,“ dodal guvernér NBS.
