Kažimír: ECB by mala ešte raz zvýšiť sadzby, najlepšie už v septembri

Bratislava 6. septembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) potrebuje urobiť ešte jeden krok a prísť s pravdepodobne posledným zvýšením úrokových sadzieb. Myslí si to guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) a člen Rady guvernérov ECB Peter Kažimír. Uprednostnil by, keby k tomu pristúpila už na najbližšom zasadnutí budúci týždeň vo štvrtok (14.9.).



Vývoj inflácie v eurozóne v auguste podľa neho potvrdil, že ešte ani zďaleka nemáme vyhraté a inflácia je stále vysoká. Takisto inflačné očakávania ostávajú príliš vysoko nad dvojpercentným cieľom ECB. Potrebné je ešte vidieť aktualizovanú prognózu inflácie a rastu ekonomiky, výhľad však ostáva veľmi neistý.



Jednou možnosťou pre ECB je tak podľa Kažimíra dať si v septembri pauzu od zvyšovania sadzieb. "A ak to bude potrebné, a ja si dnes myslím, že potrebné to bude, doručiť (dúfajme už finálne) zvýšenie o 25 bázických bodov neskôr, v októbri alebo decembri. Druhá možnosť, ktorá mi je bližšia a dáva mi viac zmysel, je doručiť tú 25ku budúci týždeň a nadýchnuť sa," uviedol v aktuálnom komentári.



Považuje to za priamočiarejšie a efektívnejšie riešenie. Trhy tak dostanú jasnú odpoveď, kedy príde záver sprísňovania a ECB sa následne môže naplno sústrediť na monitorovanie a vyhodnocovanie efektívnosti svojich krokov. "Uvidíme, čo prinesie budúci týždeň, ale ak prinesie zvýšenie sadzieb, určite nebudem namietať," dodal Kažimír.



ECB v rámci boja proti vysokej inflácii zvyšovala úrokové sadzby naposledy v júli, a to už deviatykrát po sebe. Rada guvernérov vtedy rozhodla o zvýšení sadzieb o 0,25 percentuálneho bodu. Kľúčová úroková sadzba, za ktorú môžu komerčné banky získať od ECB nové peniaze, sa tak posunula na 4,25 %. Naposledy bola takto vysoko na začiatku globálnej finančnej krízy v októbri 2008.