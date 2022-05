Kažimír: ECB by v septembri mohla zvýšiť sadzby o 50 bázických bodov

Mikulov 31. mája (TASR) - Rekordná inflácia v eurozóne vyžaduje, aby Európska centrálna banka (ECB) zvýšila úrokové sadzby v júli. Možno bude potrebné aj agresívnejšie sprísňovanie menovej politiky, než sa doteraz signalizovalo, uviedol guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír.



Tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne sa v máji zrýchlilo na rekordných 8,1 %, ukázala v utorok zverejnená správa európskeho štatistického úradu Eurostat. To je štvornásobok v porovnaní s dvojpercentným inflačným cieľom ECB. Aj jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny potravín a energií, výrazne stúpla na 4,4 % z 3,9 %.



Tento vývoj je výzvou pre ECB, ktorá signalizovala, že bude sprísňovať menovú politiku len postupne, teda zvyšovaním sadzieb v krokoch po 25 bázických bodov.



"Tieto údaje z môjho pohľadu potvrdzujú nevyhnutnosť prvého zvýšenia sadzieb," povedal Kažimír v rozhovore pre agentúru Reuters. "Mojím základným scenárom je zvýšenie o 25 bázických bodov (v júli), ale som otvorený diskutovať aj o zvýšení o 50 bodov." Dodal, že v júli počíta s nárastom sadzieb o 25 bodov, pričom v septembri by sa mohli zvýšiť aj o 50 bodov.



Kľúčová úroková sadzba v eurozóne sa od marca 2016 nachádza na rekordnom minime 0 %. Depozitná sadzba je na úrovni -0,5 %, čo znamená, že toľko musia banky platiť za svoje vklady v ECB. Depozitná sadzba sa nachádza v negatívnom teritóriu od roku 2014.



Viacerí predstavitelia ECB vrátane šéfky Christine Lagardovej vyhlásili, že depozitná sadzba by sa do konca septembra mala dostať z negatívneho pásma.



Na to, aby ECB utlmila rast cien, bude musieť zvýšiť úrokové sadzby na neutrálnu úroveň, to znamená na úroveň, na ktorej nebudú stimulovať ekonomiku ani brzdiť jej rast. Podľa Kažimíra je to niekde medzi 1 % a 2 %. "Pre mňa bližšie k dvom percentám."



"Takže pred nami je zvyšovanie približne o 200 bázických bodov. Mohli by sme to dosiahnuť v budúcom roku," uviedol Kažimír. Na otázku, či to bude podľa neho stačiť, dodal: "Aktuálne sa mi zdá, že nie."