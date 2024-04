Kažimír: Ekonomický vývoj otvára dvere k zníženiu sadzieb ECB v júni

Bratislava 15. apríla (TASR) - Sľubný vývoj v oblasti inflácie aj ekonomiky otvára dvere k prvému zníženiu sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) za takmer päť rokov, a to na jej najbližšom zasadnutí v júni. V komentári k minulotýždňovému zasadnutiu, na ktorom ECB sadzby nezmenila, to uviedol guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) a člen Rady guvernérov ECB Peter Kažimír. Zároveň však upozornil, že jej postup v ďalších mesiacoch je otvorený a bude závisieť od aktuálnej situácie.



"Vo svetle zlepšujúcich sa ekonomických ukazovateľov je jún vhodnou príležitosťou prehodnotiť nastavenie menovej politiky," zhodnotil Kažimír. Povzbudivé podľa neho je, že inflácia potvrdzuje trvalý ústup z predošlých vysokých úrovní. Tempo jej poklesu síce v tomto roku nebude také dynamické ako v tom minulom, ale ide želaným smerom.



"Doteraz nás vysoká miera inflácie nútila byť veľmi prísni a udržiavať kľúčové úrokové sadzby na rekordných maximách. Tento príbeh sa pomaly, ale isto končí. Súčasná situácia posilnená prichádzajúcimi údajmi naznačuje, že by sme mohli začať postupne uvoľňovať opraty. Ekonomické oživenie naberá na obrátkach a v druhej polovici roka sa ešte zrýchli," avizoval Kažimír.



To však podľa neho automaticky neznamená koniec obozretnosti zo strany ECB. Aj po prvom znížení sadzieb zostane jej menová politika reštriktívna. "Sú tu stále riziká a tie musíme aj naďalej ostro sledovať. Náhly nárast inflácie, pokles rastu svetovej ekonomiky, prípadne výrazná zmena v spotrebiteľskom správaní nám môžu skomplikovať život," upozornil. Guvernéri si preto potrebujú nechať manévrovací priestor a zostať flexibilní. Postupovať budú na základe prichádzajúcich informácií o vývoji ekonomiky.



Prichádzajúce uvoľňovanie menovej politiky tak podľa Kažimíra neznamená, že sa sadzby ECB musia automaticky znižovať na každom jej rokovaní. Smerodajný bude budúci vývoj ekonomiky. "Povedzme si to jasne: to, čo sa bude diať v mesiacoch po júni, sa ešte len uvidí. Nebudeme sa k ničomu zaväzovať. Zachováme si obozretnosť a pokoj, pripravení reagovať na výzvy a riziká. Toto je nevyhnutné," podčiarkol Kažimír.