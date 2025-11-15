< sekcia Ekonomika
Kažimír: Finančné inovácie sú prospešné, no potrebné sú jasné pravidlá
Centrálna banka je podľa neho garantom prostredia, v ktorom sa dá inovovať rýchlo a bezpečne, pričom kľúčová je dôvera.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 15. novembra (TASR) - O vznik nových aplikácií, platobných funkcií a smart riešení v súčasnosti nie je núdza. Viac konkurencie zvyčajne prináša užívateľom viac pohodlia, nižšie poplatky a neraz uľahčuje prístup k finančným službám aj marginalizovaným skupinám. Ak však inovácie fungujú bez jasných pravidiel, môže sa to vypomstiť, zdôraznil v aktuálnom komentári guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír.
„Rýchlosť a etablovanie sa na trhu sú dôležité, no rovnako aj bezpečnosť a kvalita. Absencia pravidiel a kontroly môže viesť k podvodom, či technickým zlyhaniam. Zároveň tu je riziko, že ľudia, ktorí nepoužívajú digitálne technológie, ich nebudú môcť v plnej miere, alebo vôbec, využívať. Vie to naštrbiť dôveru ľudí,“ upozornil. O tejto a ďalších súvisiacich témach sa podľa neho diskutovalo na najväčšej svetovej fintech konferencii Fintech Festival v Singapure, na ktorej sa tento týždeň Kažimír zúčastnil.
Guvernér zdôraznil, že centrálne banky a orgány dohľadu sú v ekosystéme inovácií dôležitým článkom. Ich úlohou a povinnosťou je nastaviť mantinely a zaistiť, aby bol systém bezpečný, inkluzívny a spravodlivý. „Súkromné spoločnosti prichádzajú s nápadmi, my chránime spotrebiteľa a finančnú stabilitu,“ podčiarkol.
Verejný sektor a špeciálne centrálne banky vedia podľa neho etablovaniu inovácií v oblasti platieb pomôcť vybudovaním bezpečnej infraštruktúry. Uviedol príklad zo skúsenosti NBS. „Aktívna podpora okamžitých platieb a spolupráca s bankami v tejto oblasti boli malou revolúciou. Dnes si klienti urobia prevody bleskurýchle a o ich obľube niet pochýb,“ priblížil s tým, že keď je základná infraštruktúra pevná a otvorená, trh vie prísť s nadstavbami.
Takto rozmýšľa NBS napríklad aj o pripravovanom digitálnom eure. „Našou ambíciou je rozšíriť rodinu platobných možností a ľuďom ešte viac uľahčiť život. Prináša to väčší komfort a pridanú hodnotu,“ zhodnotil Kažimír.
Centrálna banka je podľa neho garantom prostredia, v ktorom sa dá inovovať rýchlo a bezpečne, pričom kľúčová je dôvera. Ľudia musia mať istotu, že sú ich peniaze a údaje chránené, že pravidlá platia pre všetkých rovnako a že v prípade problémov existuje jasná náprava.
„Preto hovoríme „áno, ale.“ Áno inováciám, ale s jasnými pravidlami hry. Áno rýchlosti, ale nie na úkor bezpečnosti. Áno novým nápadom, ale bez toho, aby niekto zostal z hry vylúčený,“ zdôraznil guvernér NBS s tým, že kľúčový je používateľ.
„Môžeme mať skvelé aplikácie a výborné pravidlá, ale ak sa ľudia stanú obeťou podvodu alebo ak sú digitálne služby príliš zložité, finančná inklúzia zostane len na papieri. Tu sa nepohneme bez nevyhnutnej finančnej a digitálnej gramotnosti. Je rovnako dôležitá ako akákoľvek technológia,“ konštatoval Kažimír. Ľudia sa musia naučiť platiť bezpečne online, chrániť svoje údaje, či odlíšiť férovú ponuku od „zázračného sľubu“.
„Chceme, aby inovácie slúžili ľuďom, nie naopak. Preto staviame pevnú verejnú infraštruktúru, vytvárame férové pravidlá a investujeme do gramotnosti,“ doplnil Kažimír.
„Rýchlosť a etablovanie sa na trhu sú dôležité, no rovnako aj bezpečnosť a kvalita. Absencia pravidiel a kontroly môže viesť k podvodom, či technickým zlyhaniam. Zároveň tu je riziko, že ľudia, ktorí nepoužívajú digitálne technológie, ich nebudú môcť v plnej miere, alebo vôbec, využívať. Vie to naštrbiť dôveru ľudí,“ upozornil. O tejto a ďalších súvisiacich témach sa podľa neho diskutovalo na najväčšej svetovej fintech konferencii Fintech Festival v Singapure, na ktorej sa tento týždeň Kažimír zúčastnil.
Guvernér zdôraznil, že centrálne banky a orgány dohľadu sú v ekosystéme inovácií dôležitým článkom. Ich úlohou a povinnosťou je nastaviť mantinely a zaistiť, aby bol systém bezpečný, inkluzívny a spravodlivý. „Súkromné spoločnosti prichádzajú s nápadmi, my chránime spotrebiteľa a finančnú stabilitu,“ podčiarkol.
Verejný sektor a špeciálne centrálne banky vedia podľa neho etablovaniu inovácií v oblasti platieb pomôcť vybudovaním bezpečnej infraštruktúry. Uviedol príklad zo skúsenosti NBS. „Aktívna podpora okamžitých platieb a spolupráca s bankami v tejto oblasti boli malou revolúciou. Dnes si klienti urobia prevody bleskurýchle a o ich obľube niet pochýb,“ priblížil s tým, že keď je základná infraštruktúra pevná a otvorená, trh vie prísť s nadstavbami.
Takto rozmýšľa NBS napríklad aj o pripravovanom digitálnom eure. „Našou ambíciou je rozšíriť rodinu platobných možností a ľuďom ešte viac uľahčiť život. Prináša to väčší komfort a pridanú hodnotu,“ zhodnotil Kažimír.
Centrálna banka je podľa neho garantom prostredia, v ktorom sa dá inovovať rýchlo a bezpečne, pričom kľúčová je dôvera. Ľudia musia mať istotu, že sú ich peniaze a údaje chránené, že pravidlá platia pre všetkých rovnako a že v prípade problémov existuje jasná náprava.
„Preto hovoríme „áno, ale.“ Áno inováciám, ale s jasnými pravidlami hry. Áno rýchlosti, ale nie na úkor bezpečnosti. Áno novým nápadom, ale bez toho, aby niekto zostal z hry vylúčený,“ zdôraznil guvernér NBS s tým, že kľúčový je používateľ.
„Môžeme mať skvelé aplikácie a výborné pravidlá, ale ak sa ľudia stanú obeťou podvodu alebo ak sú digitálne služby príliš zložité, finančná inklúzia zostane len na papieri. Tu sa nepohneme bez nevyhnutnej finančnej a digitálnej gramotnosti. Je rovnako dôležitá ako akákoľvek technológia,“ konštatoval Kažimír. Ľudia sa musia naučiť platiť bezpečne online, chrániť svoje údaje, či odlíšiť férovú ponuku od „zázračného sľubu“.
„Chceme, aby inovácie slúžili ľuďom, nie naopak. Preto staviame pevnú verejnú infraštruktúru, vytvárame férové pravidlá a investujeme do gramotnosti,“ doplnil Kažimír.