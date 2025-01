Kažimír: Je takmer isté, že ECB na budúci týždeň zníži sadzby

Bratislava 21. januára (TASR) - Je takmer isté, že Európska centrálna banka (ECB) na budúci týždeň zníži úrokové sadzby, a ďalšie dve až tri zníženia budú pravdepodobne nasledovať, vyhlásil guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) a člen Rady guvernérov ECB Peter Kažimír v rozhovore pre agentúru Bloomberg. Prepis rozhovoru, ktorý sa uskutočnil v pondelok (20. 1.), zverejnila NBS v utorok na svojej internetovej stránke.



Najnovšie údaje naznačujú, že znižovanie sadzieb o štvrť percentuálneho bodu by malo pokračovať, povedal Kažimír. Zvýšená neistota však znamená, že ECB musí zostať v pohotovosti pre prípad, že sa situácia zmení, upozornil. "Tri alebo štyri zníženia za sebou sú reálne, ale zároveň musím povedať, že na to nemôžeme prisahať," povedal guvernér a dodal, že pokiaľ ide o budúci týždeň, "pre mňa osobne je to hotová vec".



Agentúra Bloomberg pripomenula, že väčšina Kažimírových kolegov vyslala podobné signály pred prvým zasadnutím ECB v roku 2025, pričom ekonómovia a obchodníci sa s takýmto krokom plne stotožňujú. Napriek tomu sa však rozprúdila diskusia o tom, ako rýchlo a o koľko musia ďalej klesať náklady na prijaté úvery. Zatiaľ čo podľa niektorých slabé euro zvyšuje pretrvávajúce inflačné riziká, iní majú obavy, že príliš prísny postoj menovej politiky môže proces dezinflácie zaviesť príliš ďaleko.



"Potrebujeme predovšetkým rovnováhu medzi príliš opatrným a príliš agresívnym konaním," povedal Kažimír. ECB je podľa neho na správnej ceste pri návrate inflácie k svojmu 2-percentnému cieľu, aj keď táto úloha ešte nie je splnená. Hoci sa očakáva, že rast miezd sa bude ďalej zmierňovať, čo bude tlmiť cenové tlaky v službách, "potrebujeme skalopevný dôkaz, že tento kanál funguje, a to si vyžiada určitý čas," dodal.



Kažimír spomenul aj geopolitické riziká, pričom zdôraznil cenové tlaky, ktoré budú pravdepodobne sprevádzať hospodársku politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa, ako aj dezinflačné tlaky, ktoré majú pôvod v Číne.



ECB očakáva, že inflácia v eurozóne dosiahne v najbližších mesiacoch 2 % a bude sa pohybovať okolo tejto úrovne minimálne do roku 2027. Mierne zvýšenie inflácie v decembri tento výhľad nemení a ani nebolo prekvapujúce, čo je názor, ktorý podľa agentúry Bloomberg vyjadrili viacerí predstavitelia ECB vrátane Kažimíra.



"Prichádzajúce údaje odôvodňujú určité pokračovanie našej cesty - nevidím dôvod na pozastavenie - a nevidím ani dôvod hovoriť o znížení v inom rozsahu," povedal guvernér NBS. "Súčasný rozsah našich škrtov nám umožňuje udržať dynamiku a zároveň zachovať určitú flexibilitu, ktorá je potrebná. Najmä teraz, keď neistota nevykazuje žiadne známky zmiernenia," vysvetlil Kažimír.



Trump pohrozil uzavretím amerických hraníc a zavedením plošných ciel na svetový obchod, čo pravdepodobne zvýši domácu infláciu a prinúti Federálny rezervný systém (Fed) udržiavať vyššie sadzby. Dolár v reakcii na očakávané vyššie clá v poslednom čase posilnil, čo vyvolalo špekulácie o vplyve na politiku ECB.



Kažimír poznamenal, že zámerom Rady guvernérov je v súčasnosti odstrániť z ekonomiky všetky záťaže bez toho, aby priamo stimulovala dopyt. Neutrálna úroveň sadzieb sa má nachádzať "niekde medzi 2 % a 3 %, pravdepodobne bližšie k 2 % ako k 3 %", priblížil.



"Sme závislí od údajov, nie od Fedu," povedal, pričom zopakoval často používané vyjadrenie predstaviteľov ECB: "Monitorujeme výmenný kurz, pretože môže ovplyvniť infláciu prostredníctvom dovozných cien, ale mali by sme sa vyhnúť záverom založeným na krátkodobom vývoji."



"Pravdepodobné negatívne" ekonomické dôsledky Trumpovej politiky považuje za oveľa znepokojujúcejšie ako ich potenciálne inflačný vplyv, najmä vzhľadom na už "veľmi pomalý potenciálny rast". "Štrukturálne problémy Európy sú oveľa dôležitejšie a bolestivejšie," povedal Kažimír. "S Trumpovou hospodárskou politikou budú problémy Európy s konkurencieschopnosťou ešte väčšie," uzavrel guvernér NBS.