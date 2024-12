Kažimír: Mierne znižovanie sadzieb ECB je najrozumnejšou stratégiou

Bratislava 16. decembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) tento rok podnikla razantné a rozhodné kroky, má však pred sebou ešte nemalý kus práce. Postupné znižovanie základných úrokových sadzieb o 25 bázických bodov zostáva najrozumnejšou stratégiou. V komentári k minulotýždňovému rozhodnutiu ECB o ďalšom poklese sadzieb to v pondelok uviedol guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) a člen Rady guvernérov ECB Peter Kažimír.



"Týmto spôsobom môžeme podať pomocnú ruku ekonomike a v istej miere zmierniť ekonomický útlm, ktorý zažívame. Zároveň nám tento prístup ponecháva potrebný manévrovací priestor," zhodnotil s tým, že k znižovaniu sadzieb v budúcom roku musia guvernéri pristupovať obozretne, flexibilne a na základe aktuálnych údajov.



Výraznejšie znižovanie úrokových sadzieb ECB by podľa Kažimíra dávalo zmysel len pri dramatickej zmene situácie. "Možný pozitívny krátkodobý efekt, ktorý by s tým súvisel, by v sebe niesol nemálo rizík. A čo je hlavné, neriešilo by to príčiny pomalého oživenia rastu ekonomiky v Európe," upozornil. Tento problém má podľa neho do veľkej miery štrukturálny charakter, čo si vyžaduje rozhodnutia inde ako v centrálnych bankách.



Potrebné je podľa guvernéra NBS urýchlene oživiť a naštartovať investície. "Nižšie úrokové sadzby môžu poskytnúť určitý priestor na nadýchnutie, ale nemôžu nahradiť nevyhnutné reformy, inovácie a investície. Politici musia konať rýchlo a rozhodne," zdôraznil s tým, že bez reforiem Európu pred škodami nezachránia ani tie najnižšie úrokové sadzby.



"Ostávame aj naďalej plne flexibilní a budeme sa rozhodovať na základe prichádzajúcich údajov o vývoji ekonomiky a finančného sektora. Ak by to bolo potrebné, budeme konať rozhodne. Musíme však odolať pokušeniu prehnane reagovať na krátkodobé výkyvy," dodal Kažimír.



ECB minulý týždeň vo štvrtok (12. 12.) podľa očakávania znížila kľúčové úrokové sadzby už štvrtýkrát v tomto roku, opäť o 25 bázických bodov. Úrokové sadzby jednodňových sterilizačných operácií, hlavných refinančných operácií a jednodňových refinančných operácií sa tak znížili na 3,00 %, 3,15 % a 3,40 %.