Kažimír: Na ďalšie zníženie sadzieb ECB si zrejme počkáme do decembra

Bratislava 16. septembra (TASR) - Septembrové rozhodnutie znížiť kľúčovú úrokovú sadzbu Európskej centrálnej banky (ECB) bolo jednohlasné a primerané. To však neznamená, že bude znižovať sadzby automaticky pri každom ďalšom stretnutí. S najväčšou pravdepodobnosťou bude potrebné na ďalší krok počkať až do decembra. V aktuálnom komentári to uviedol guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) a člen Rady guvernérov ECB Peter Kažimír.



Centrálna banka minulý týždeň vo štvrtok (12.9.) rozhodla o znížení kľúčovej sadzby z vkladov na 3,5 % z 3,75 %. Zredukovala aj úrokovú sadzbu pre hlavné refinančné operácie na 3,65 % a jednodňové refinančné operácie na 3,90 %.



Nastavenie menovej politiky ECB ostáva podľa Kažimíra aj naďalej dostatočne prísne na to, aby pomáhalo stláčať infláciu nadol k požadovanej úrovni, na ktorú by sa mala dostať v budúcom roku. Zníženie sadzieb zároveň poskytuje ekonomike aj určitú úľavu. Vo vývoji inflácie však naďalej vníma riziká.



"Na to, aby som podporil prípadné ďalšie zníženie sadzieb v októbri, by som potreboval vidieť významnú zmenu, silný signál, pokiaľ ide o pohľad na budúci vývoj. Faktom však je, že do októbrového zasadnutia Rady guvernérov nepríde veľa nových informácií. S najväčšou pravdepodobnosťou si budeme musieť počkať až do decembra. Vtedy bude jasnejšie, čo nás čaká do budúcna," zhodnotil Kažimír.



ECB musí byť podľa neho v uvoľňovaní menovej politiky opatrná a nekonať unáhlene, čo by mohlo v prípade nepriaznivého vývoja narušiť dôveru ľudí. Stále pretrváva vyššia inflácia v sektore služieb, upozornil guvernér. "Pohľad do budúcnosti sa pri raste cien v oblasti služieb spolieha na významné spomalenie rastu v budúcom roku, no toto spomalenie nemusí prísť," varoval.



Na druhej strane pripustil, že oživenie ekonomického rastu v eurozóne je všetko, len nie svižné a nedostatok dôvery v ekonomike je cítiť na každom kroku. "Tu by som rád pripomenul, že zníženie sadzieb nie je magickým riešením. Áno, ekonomike to, samozrejme, pomôže, no príčiny trápenia európskej ekonomiky sú inde a sú hlbšie," podčiarkol Kažimír.



Pripomenul, že Mario Draghi vo svojej nedávno zverejnenej správe zdôraznil, že skutočné problémy európskych ekonomík sú štrukturálne, a to konkurencieschopnosť, inovácie a dlhodobý rast. "Toto sú veci, ktoré môžu vyriešiť iba vlády a európski politici prostredníctvom reforiem a modernizácie. Zníženie úrokových sadzieb môže znížiť tlak, no nevyrieši to naše štrukturálne problémy," doplnil Kažimír s tým, že úlohou centrálnej banky je udržiavať cenovú stabilitu.