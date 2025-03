Kažimír: Pre ECB je otvorená možnosť prestávky v znižovaní sadzieb

Bratislava 10. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by si mala zachovať flexibilitu pri ďalšom rozhodovaní o nastavení menovej politiky. Mali by tak zostať otvorené všetky možnosti, či už pôjde o ďalšie zníženie úrokových sadzieb, alebo prestávku v uvoľňovaní menovej politiky. Ďalšie kroky budú plne závisieť od prichádzajúcich dát o vývoji ekonomiky, uviedol guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) a člen Rady guvernérov ECB Peter Kažimír v komentári k minulotýždňovému rozhodnutiu znížiť kľúčové sadzby už šiestykrát po sebe.



"S pokračujúcim spomaľovaním inflácie sa ekonomika prispôsobuje aktuálnemu daniu vo svete, ktoré sprevádza mimoriadna neistota. Stručne povedané, čas poľaviť v ostražitosti ešte neprišiel," zhodnotil Kažimír. Napriek povzbudivému vývoju inflácie naďalej čaká na jednoznačné potvrdenie, že spomaľovanie rastu cien bude pokračovať a ustáli sa na želaných úrovniach.



Upozornil na riziko, že sa rast cien opäť zrýchli. "Kombinácia geopolitického napätia a rizík spojených s obchodnými vojnami zvyšuje nepredvídateľnosť budúceho vývoja, a to situáciu ešte viac komplikuje. História nás naučila, že clá spomaľujú rast a zvyšujú infláciu - teda presne to, čomu sa chceme vyhnúť," pripomenul guvernér NBS.



V najbližších týždňoch preto musia predstavitelia ECB podľa neho dôkladne posúdiť všetky prichádzajúce údaje o vývoji ekonomiky, podrobne tieto informácie vyhodnotiť a naďalej ostať veľmi obozretní. "Predčasný optimizmus môže ohroziť dosiahnutý pokrok, ktorý sa nám podarilo urobiť. Preto musíme zostať ostražití a konať zodpovedne - bez neočakávaných odbočiek. Teraz nie je čas na automatické rozhodnutia či zbytočný zhon. Bolo by veľmi nešťastné, ak by ťažko získaný pokrok vyšiel navnivoč," doplnil Kažimír.



ECB minulý týždeň vo štvrtok (6. 3.) znížila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu, a to o 25 bázických bodov na 2,5 %. Zníženie základnej depozitnej sadzby by malo poskytnúť podporu ekonomike, keďže bude lacnejšie požičať si peniaze na rozšírenie firmy či kúpu bývania. Vzhľadom na to, že miera inflácie v eurozóne vo februári 2025 klesla na 2,4 % zo svojho vrcholu 10,6 %, ktorý dosiahla v októbri 2022, pozornosť sa presunula na slabé vyhliadky rastu regiónu.