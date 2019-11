Kažimír: Presviedčal som vládu, aby bankový odvod nebol nastálo

Bratislava 6. novembra (TASR) - Exminister financií a súčasný guvernér Národnej banky Peter Kažimír sa snažil, aby vláda upravila návrh týkajúci sa bankového odvodu. Pôvodne vláda zamýšľala, aby tento osobitný odvod prestal platiť od budúceho roka, po novom však má fungovať aj naďalej a od budúceho roka sa má zvýšiť na 0,4 % z hodnoty pasív vykazovaných v súvahe.



"Snažil som sa na rokovaní vlády presvedčiť aj ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), aj celý kabinet o tom, aby odvod nebol bez koncovky a hlavne, aby nebol bez konca s dvojnásobnou sadzbou. Nepodarilo sa mi to, aby zmenila pôvodný názor," uviedol po skončení rokovania vlády Kažimír.



Upozornil na to, že mandátom NBS je stráženie stability bankového sektora. "Tu je našou povinnosťou povedať, že rozhodnutie, ktoré prijala vláda, zvyšuje riziko na strane finančnej stability, a to aj z pohľadu výšky sadzby, ale aj pokračovania tohto odvodu," upozornil Kažimír. Zároveň doplnil, že vláde podľa neho nejde pri tomto kroku o "sociálnu spravodlivosť". "Nejde o žiadnu sociálnu spravodlivosť, ide o peniaze, iba a len o peniaze. Ide o to, aby sa z týchto peňazí mohli financovať sociálne programy," myslí si Kažimír.



Pôvodne vláda zamýšľala, aby sa bankový odvod predĺžil, pôvodne mal skončiť od roku 2020. Následne sa hovorilo o jeho zdvojnásobení v budúcom roku. Nakoniec však má platiť, že odvod bude vo výške 0,4 % a bude natrvalo. "Bude sa k tomu v rámci konzultácií ešte vyjadrovať Európska centrálna banka a predpokladám, že aj banková asociácia zaujme postoj," doplnil Kažimír.



Slovenské banky sú podľa guvernéra veľmi konzervatívne. "Až 70 % príjmov bankového sektora predstavuje tzv. úrokový diferenciál a iba nejakých 25 % je z poplatkov, ktoré platia občania alebo firmy. Aj minulé vlády urobili veľa v oblasti vedenia účtov. V bankovom sektore je obrovská konkurencia, z tohto pohľadu sa klienti môžu vždy rozhodnúť, koho uprednostnia," uviedol Kažimír v súvislosti s bankovými poplatkami. Predseda Smeru-SD Robert Fico totiž v utorok (5. 11.) pri návrhu na zvýšenie odvodu argumentoval najmä tým, že rastú bankové poplatky, ale aj ziskovosť sektora.



"Zisk v prípade bankového sektora nie je žiadna 'neslušná kategória'. Je to nevyhnutnosť, lebo banky pôsobia v rizikovom prostredí, poskytujú úvery a časť úverov zvyčajne nebýva splatená, to sa musí sanovať z kapitálových vankúšov, ktoré si generujú banky z tohto zisku. Máme len obavy, v prostredí dlhodobých nízkych úrokových sadzieb banky súperia o trh, ale aj o každé jedno euro zisku a pri dnešných podmienkach bude zdvojnásobenie bankového odvodu znamenať, že skoro 30 % čistého zisku bude odčerpaných formou tohto odvodu," dodal Kažimír.