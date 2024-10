Kažimír: Rozhodnutie o sadzbách ECB v decembri je otvorené

Bratislava 21. októbra (TASR) - Minulotýždňové rozhodnutie o znížení úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) sa dá označiť za "poistku" a krok, ktorý posilňuje dôveru. Nejde však o signál, že máme nad infláciou vyhraté. V aktuálnom komentári to v pondelok uviedol guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír, ktorý je aj členom Rady guvernérov ECB. Ďalšie rozhodnutie o sadzbách v decembri je podľa neho otvorené.



"Osobne by som bol komfortný aj s variantom, keď by sme boli počkali a na našom októbrovom stretnutí minulý týždeň sadzby neznížili. Zároveň však platí, že so znížením sadzieb sú spojené výhody," zhodnotil. Vzhľadom na krehkosť oživenia globálnej ekonomiky je podľa neho prvoradá obozretnosť. Údaje, ktorý mali guvernéri k dispozícii, posúvali inflačné riziká smerom nadol.



"Ak sa niekto opýta, čo októbrové zníženie znamená pre december, keď je naplánované nasledujúce stretnutie Rady guvernérov, odpoveď je jednoduchá. Všetko je otvorené, všetky scenáre a možnosti," avizoval Kažimír. V decembri bude mať ECB podľa neho k dispozícii oveľa viac informácií a najmä novú prognózu. "Za predpokladu, že nám nové údaje a decembrové prognózy potvrdia zrýchlený pokles inflácie, budeme v komfortnej pozícii rozhodnúť o pokračovaní znižovania základných úrokových sadzieb," doplnil.



Zároveň však upozornil, že z pohľadu inflácie predstavuje aktuálny geopolitický vývoj aj naďalej problém. Na údaje o poklese rastu miezd a inflácie v službách sa tiež stále čaká. "V prípade, ak sa riziká rastu inflácie stanú skutočnosťou, stále môžeme zvoľniť tempo, akým uvoľňujeme "opasok" menovej politiky. To je tá otvorenosť všetkých možností v decembri," vysvetlil. Aj po troch tohtoročných zníženiach sadzieb zostáva podľa neho nastavenie menovej politiky ECB naďalej v reštriktívnom pásme.



Rada guvernérov sa minulý týždeň vo štvrtok (17.10.) rozhodla znížiť kľúčové sadzby o 25 bázických bodov. Úrokové sadzby jednodňových sterilizačných operácií, hlavných refinančných operácií a jednodňových refinančných operácií ECB sa tak s účinnosťou od 23. októbra znížia na 3,25 %, 3,40 % a 3,65 %. Centrálna banka sa zároveň vyhla akýmkoľvek náznakom ďalšieho postupu v otázke vývoja úrokových sadzieb do konca tohto roka, pričom zopakovala, že jej rozhodnutia budú naďalej závisieť od údajov prichádzajúcich z ekonomiky.