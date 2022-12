Kažimír: Rozpočtové provizórium je u trhov známkou nestability

Bratislava 20. decembra (TASR) - Rozpočtové provizórium je vo vzťahu k zahraničným finančným trhom známkou nestability. Uviedol to na tlačovej konferencii guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír, na margo neschváleného štátneho rozpočtu SR na rok 2023.



"Rozpočtové provizórium má svoje stigmatické javy. To znamená vo vzťahu k zahraničným finančným trhom to nie je známka stability, to je známka nestability. My sa nachádzame uprostred politickej krízy, ktorá môže mať aj také javy, že rozpočet schválený nemusí byť," spresnil.



Rozpočtové provizórium je podľa neho fenomén, ktorý je v slovenských podmienkach nepoznaný. "A ako všetkého nepoznaného sa ho môžeme trochu obávať. Technicky je provizórium upravené v zákone o rozpočtových pravidlách. Je to obyčajný zákon, ktorý môže upraviť podmienky míňania peňazí v provizóriu. To je možno jednoduchšia cesta ako samotné schvaľovanie rozpočtu pri politickej nedohode," dodal guvernér NBS.