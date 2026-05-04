< sekcia Ekonomika
Kažimír: Sprísnenie menovej politiky ECB môže byť v júni nevyhnutné
Nedávny vývoj v oblasti cien a ekonomiky pozitívne prekvapenia nepriniesol.
Autor TASR
Bratislava 4. mája (TASR) - Nedávny vývoj v oblasti cien a ekonomiky pozitívne prekvapenia nepriniesol. Za týchto okolností môže byť sprísnenie menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB) v júni viac-menej nevyhnutné. Avizoval to guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír v aktuálnom komentári k minulotýždňovému zasadnutiu Rady guvernérov ECB, na ktorom kľúčové sadzby zatiaľ nezmenili.
„Žijeme vo svete výrazných výkyvov na finančných trhoch a zvýšenej nepredvídateľnosti. Patová situácia na Blízkom východe tlačí ceny energií nahor. Tie sa, navyše, hýbu ako na hojdačke. Je čoraz pravdepodobnejšie, že sa musíme pripraviť na plošný rast cien počas dlhšieho obdobia. Ten bude zároveň sprevádzaný citeľne slabším rastom ekonomiky eurozóny,“ zhodnotil Kažimír.
Upozornil, že s vyššou infláciou spôsobenou rozsiahlymi vonkajšími ponukovými šokmi vie ECB narýchlo urobiť len málo. Jej aprílový návrat na úroveň 3 % bol podľa neho z veľkej časti očakávaný a súvisel najmä so šokom spôsobeným cenami energií. „V najbližšom období nemožno vylúčiť ďalší rast inflácie,“ predpokladá Kažimír.
Zdôraznil, že tieto udalosti majú vplyv na ekonomiku. Na jeho presné posúdenie však guvernéri ECB potrebujú viac času a viac údajov, preto sa nateraz rozhodli nemeniť výšku úrokových sadzieb. Zároveň poukázal na to, že podmienky, za akých si dokážu firmy, vlády a ľudia požičať, sa už medzitým začali sprísňovať. Trhy tým podľa Kažimíra signalizujú, že rozumejú tomu, ako ECB uvažuje a že môže prísť to, čo očakávajú.
„Pozitívne je, že máme dobrú a stabilnú východiskovú pozíciu. Nemáme zviazané ruky a nie je ani vopred určené, čo sa udeje. Mám na mysli zmeny v nastavení výšky úrokových sadzieb. Popri tom všetkom ostáva náš postoj neoblomný,“ zdôraznil Kažimír.
Avizoval, že v júni bude mať ECB k dispozícii nové prognózy. Tie by mali guvernérom umožniť lepšie posúdiť, ako veľmi sa vývoj odklonil od marcového základného scenára. „Budeme lepšie rozumieť, aká je povaha a rozsah rizík, ktorým v súčasnosti čelíme. A samozrejme aj to, čo to všetko znamená pre ďalšie rozhodnutia o nastavení výšky základných úrokových sadzieb,“ doplnil Kažimír.
„Žijeme vo svete výrazných výkyvov na finančných trhoch a zvýšenej nepredvídateľnosti. Patová situácia na Blízkom východe tlačí ceny energií nahor. Tie sa, navyše, hýbu ako na hojdačke. Je čoraz pravdepodobnejšie, že sa musíme pripraviť na plošný rast cien počas dlhšieho obdobia. Ten bude zároveň sprevádzaný citeľne slabším rastom ekonomiky eurozóny,“ zhodnotil Kažimír.
Upozornil, že s vyššou infláciou spôsobenou rozsiahlymi vonkajšími ponukovými šokmi vie ECB narýchlo urobiť len málo. Jej aprílový návrat na úroveň 3 % bol podľa neho z veľkej časti očakávaný a súvisel najmä so šokom spôsobeným cenami energií. „V najbližšom období nemožno vylúčiť ďalší rast inflácie,“ predpokladá Kažimír.
Zdôraznil, že tieto udalosti majú vplyv na ekonomiku. Na jeho presné posúdenie však guvernéri ECB potrebujú viac času a viac údajov, preto sa nateraz rozhodli nemeniť výšku úrokových sadzieb. Zároveň poukázal na to, že podmienky, za akých si dokážu firmy, vlády a ľudia požičať, sa už medzitým začali sprísňovať. Trhy tým podľa Kažimíra signalizujú, že rozumejú tomu, ako ECB uvažuje a že môže prísť to, čo očakávajú.
„Pozitívne je, že máme dobrú a stabilnú východiskovú pozíciu. Nemáme zviazané ruky a nie je ani vopred určené, čo sa udeje. Mám na mysli zmeny v nastavení výšky úrokových sadzieb. Popri tom všetkom ostáva náš postoj neoblomný,“ zdôraznil Kažimír.
Avizoval, že v júni bude mať ECB k dispozícii nové prognózy. Tie by mali guvernérom umožniť lepšie posúdiť, ako veľmi sa vývoj odklonil od marcového základného scenára. „Budeme lepšie rozumieť, aká je povaha a rozsah rizík, ktorým v súčasnosti čelíme. A samozrejme aj to, čo to všetko znamená pre ďalšie rozhodnutia o nastavení výšky základných úrokových sadzieb,“ doplnil Kažimír.