Kažimír: Trumpove clá budú mať negatívny vplyv na ceny tovarov

Bratislava 3. apríla (TASR) - Zavedené 25-percentné clá na všetky tovary a služby z EÚ do Spojených štátov budú mať negatívny vplyv na ekonomický rast aj ceny výrobkov. Na aktuálnu situáciu so zavedenými clami reagoval guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír.



„Je to asi historický okamih, taký malý európsky a americký armagedon. To sú zväčša veci, ktoré sme mali zakomponované v našich prognózach a sú to tie horšie scenáre, s ktorými musíme rátať. Musíme si ešte počkať na odpoveď Európskej únie. Clá v každom prípade znamenajú oslabenie ekonomického rastu, ohrozenie dobrej nálady na trhu práce a aj isté vplyvy na ceny, pretože clá majú v prvom rade vplyv na ceny,“ uviedol Kažimír.



Očakáva, že EÚ uplatní nejakú odvetu a zavedie clá v určitej výške na niektoré americké tovary a služby, ktoré budú prichádzať na európsky trh. „Európska únia a všetky jej krajiny budeme volať po zdravom rozume, po tom, aby sme si sadli za okrúhly stôl, aby sme boli schopní vyjsť v ústrety aj americkej strane, a ak tu sú medzi nami nejaké problémy, aby sme ich riešili,“ uzavrel guvernér NBS.