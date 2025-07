Kažimír: Zachovanie úrokových sadzieb ECB je dobre premysleným krokom

Bratislava 28. júla (TASR) – Ponechanie základných úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) na súčasnej úrovni je dôkazom obozretnosti a zároveň dobre premysleným krokom. V pondelok to v reakcii na ostatné rozhodnutie ECB uviedol guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír. Nepredvídateľnosť prostredia, ktorá zahmlieva budúci vývoj, si podľa šéfa NBS vyžaduje mimoriadnu ostražitosť.



„Aj naďalej existujú riziká, ktoré môžu vytlačiť infláciu vyššie, a preto musíme ostať ostražití. Tieto tlaky by napríklad mohli vzniknúť v prípade narušenia globálnych dodávateľských reťazcov,“ priblížil Kažimír. Inflácia podľa neho natrvalo nespadne pod dvojpercentný ciel. „Jej očakávaný pokles pod cieľ v nasledujúcom roku by mal byť dočasný. Sú za ním ceny energií a výmenný kurz, nie skryté problémy ekonomiky eurozóny,“ dodal.



Predbežná dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, oznámená v nedeľu (27. 7.), je podľa šéfa NBS vítanou správou. Neistota tlmila nálady a aktivitu investorov a nahlodávala dôveru spotrebiteľov. Centrálna banka tak má lepšiu predstavu a viac informácií o nadchádzajúcom vývoji. Kažimír dodal, že si ECB do budúcna musí zachovať potrebnú flexibilitu, ktorá jej umožní čo najrýchlejšie a najadresnejšie reagovať v závislosti od nových informácií.