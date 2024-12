Kažimír: Zníženie ratingu neohrozilo financovanie slovenského dlhu

Bratislava 17. decembra (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) zatiaľ nevníma žiadne ohrozenie financovania slovenského dlhu po znížení ratingu agentúrou Moody´s. Ide o "zdvihnutý prst", ktorý má motivovať vládu k tomu, aby presadzovala reálne scenáre v ďalšej konsolidácii verejných financií. Uviedol to v utorok guvernér NBS Peter Kažimír.



Centrálna banka je podľa neho v blízkom a pravidelnom kontakte s ratingovými agentúrami. Napriek tomu však boli prekvapení rozhodnutím o znížení ratingového hodnotenia Slovenska, pretože nevnímali signál, že by sa Moody´s chystala na takýto krok.



"Ale čo je najdôležitejšie, medzinárodné finančné trhy nezareagovali na túto zmenu a podmienky financovania verejného dlhu zostali zachované. Dokonca sú nižšie, ako boli v priebehu celého roku. Nesúvisí to s kondíciou Slovenska, súvisí to s kondíciou eurozóny a s tým, čo trhy predpokladajú, že sa bude diať so základnou úrokovou sadzbou," doplnil Kažimír.



Moody´s znížila v piatok (13. 12.) hodnotenie Slovenska o jeden stupeň na A3 so stabilným výhľadom. Predchádzajúce hodnotenia od ratingových agentúr Standard & Poor's a Fitch z decembra a z konca októbra potvrdili pôvodné hodnotenia, pripomenulo v tejto súvislosti Ministerstvo financií (MF) SR, ktoré má k zníženiu ratingu výhrady.



Agentúra podľa ministerstva znížila hodnotenie SR najmä na základe politického hodnotenia inštitúcií štátu. "Ministerstvo financií SR považuje viacero hodnotiacich úsudkov agentúry za nekorektné, nepresne interpretované a jednostranné," dodal rezort.