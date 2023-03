Kažimír: Zvýšenie sadzieb ECB bolo nevyhnutné a potrebné

Bratislava 17. marca (TASR) - Zvýšenie základných úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) o 50 bázických bodov bolo nevyhnutné a potrebné. Je o tom presvedčený guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír, ktorý je členom Rady guvernérov ECB.



"Ani aktuálne dianie na finančných trhoch nemení nič na mojom názore, že je treba pokračovať. Veľmi dobre si uvedomujem delikátnosť situácie, no zároveň si myslím, že napriek hrboľatosti cesty po ktorej ideme, ešte nie sme v cieli," zdôraznil Kažimír.



Kroky, ktoré podnikla ECB od júla minulého roku, prinášajú podľa neho ovocie a vyššie úrokové sadzby začínajú fungovať. Guvernér NBS nechce špekulovať, ako centrálna banka rozhodne o nastavení sadzieb v máji. "Riziká pri inflácii existujú na oboch stranách, no z môjho pohľadu sú oveľa väčšie riziká smerom nahor," konštatoval.



O tom, kedy prestane ECB so zvyšovaním úrokov, spolurozhodne podľa neho vývoj jadrovej inflácie, ako sa budú hýbať mzdy, ako sa bude vyvíjať ziskovosť podnikov v čase ustupujúcej inflácie, ale aj ako rýchlo a adresne budú reagovať fiškálne politiky.



"Fiškálna politika je z pohľadu inflácie riziko, ktoré nesmieme podceniť. Niektorých krajín sa to týka viac, iných menej. Slovensko je v tej prvej skupine," upozornil Kažimír. Dôležitý bude spôsob odchodu vlád od podporných a kompenzačných opatrení. Neprajú tomu nadchádzajúce voľby v niektorých krajinách, vrátane Slovenska.



Súčasné dianie na finančných trhoch nevníma Kažimír ako pilotnú epizódu novej globálnej "šlamastiky", ale skôr pripomenutie potreby mať sa na pozore. "Roky počúvam, ako prílišnou reguláciou dusíme finančný sektor a aké kontraproduktívne to je. Nesúhlasil som vtedy, nesúhlasím ani dnes. O to, čo sa často nazýva "kazajkou" bánk, sa dnes môžeme oprieť a spokojne spávať s vedomím, že aj v prípade zásadných problémov sme schopní danú situáciu zvládnuť," dodal guvernér NBS.



ECB zvýšila vo štvrtok úrokové sadzby podľa pôvodných plánov o 50 bázických bodov. K výraznému posunu sadzieb nahor pristúpila napriek najnovším otrasom na finančných trhoch, v dôsledku ktorých niektorí analytici očakávali, že by tempo zvyšovania sadzieb mohla zmierniť.



Úroková sadzba hlavných refinančných operácií sa tak na základe rozhodnutia ECB zvyšuje z 3 % na 3,50 %. Sadzba jednodňových refinančných operácií sa posúva na 3,75 % a depozitná sadzba na 3 %. Dôvodom je naďalej vysoká inflácia, ktorá cieľ centrálnej banky na úrovni 2 % bude podľa jej odhadov prekonávať aj v roku 2025.