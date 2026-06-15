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Kažimír: Zvýšenie sadzieb ECB bolo potrebným krokom
V čase zvýšených inflačných rizík musí byť Európska centrálna banka (ECB) ostražitá a pripravená konať, povedal.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - V čase zvýšených inflačných rizík musí byť Európska centrálna banka (ECB) ostražitá a pripravená konať. Minulotýždňové zvýšenie úrokových sadzieb bolo preto rozhodným a potrebným krokom. Jej misia však nekončí, zdôraznil v pondelok v aktuálnom komentári guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír, ktorý je aj členom Rady guvernérov ECB. Ďalší postup bude podľa neho závisieť od prichádzajúcich dát o vývoji ekonomiky.
„To, čo sa začalo ako globálny energetický šok a bol problém len pre niektoré firmy, dnes presakuje do celej ekonomiky. Výroba a doprava niektorých tovarov je drahšia, a to sa môže skôr či neskôr prejaviť na raste cien v obchodoch. Je to nepríjemná situácia. Aj preto musí byť ECB ostražitá a pripravená konať,“ konštatoval Kažimír.
V súčasnosti nie je podľa neho správny čas vyčkávať a tváriť sa, že sa nič nedeje. Vyššie ceny energií totiž pravdepodobne zostanú dlhšie, než mnohí predpokladali. Upozornil, že napriek oznámenej mierovej dohode medzi USA a Iránom nie je možné zvrátiť škody na Blízkom východe zo dňa na deň. Čím dlhšie pritom budú pretrvávať problémy s dodávkami ropy a plynu, tým väčšie je riziko, že sa bude zdražovanie prejavovať v mnohých tovaroch a službách.
„Musíme dávať veľký pozor, či nezačnú vyššie ceny energií tlačiť na rast cien služieb alebo na rast miezd. Zatiaľ to nie je vidno, no môže to prísť. Vzniká to nenápadne a ak nezasiahneme včas, mohlo by to skutočne doraziť. Urobili sme prvý krok smerom k skroteniu inflačných tlakov - v horizonte jedného až dvoch rokov. Naša misia sa však zďaleka nekončí,“ zhodnotil Kažimír.
Aj keby ECB sadzby zvýšila ešte raz či dvakrát, zostane podľa neho jadrová inflácia, teda inflácia bez cien, ktoré zvyčajne veľmi kolíšu, nad úrovňou 2 %. Tento vývoj označil za neuspokojivý. Naopak, povzbudzujúca je podľa neho odolnosť európskej ekonomiky.
„Potrebujeme nastaviť úrokové sadzby tak, aby bola menová politika dostatočne prísna a po určitom čase vrátila infláciu naspäť na želané úrovne. Niet pochýb, že sa nám to podarí,“ podčiarkol guvernér NBS. Bude si to však podľa neho vyžadovať odhodlanie pružne reagovať na prichádzajúce údaje o vývoji ekonomiky.
„Osobne sa prikláňam k tomu, aby sme konali rázne hneď na začiatku. Žijeme v neistých časoch, preto je veľmi rozumné zostať flexibilní a prispôsobovať naše ďalšie kroky vývoju situácie. Nech sa však už stane čokoľvek, určite nebudeme sedieť so založenými rukami. Budeme konať dôrazne a primerane,“ avizoval Kažimír.
„To, čo sa začalo ako globálny energetický šok a bol problém len pre niektoré firmy, dnes presakuje do celej ekonomiky. Výroba a doprava niektorých tovarov je drahšia, a to sa môže skôr či neskôr prejaviť na raste cien v obchodoch. Je to nepríjemná situácia. Aj preto musí byť ECB ostražitá a pripravená konať,“ konštatoval Kažimír.
V súčasnosti nie je podľa neho správny čas vyčkávať a tváriť sa, že sa nič nedeje. Vyššie ceny energií totiž pravdepodobne zostanú dlhšie, než mnohí predpokladali. Upozornil, že napriek oznámenej mierovej dohode medzi USA a Iránom nie je možné zvrátiť škody na Blízkom východe zo dňa na deň. Čím dlhšie pritom budú pretrvávať problémy s dodávkami ropy a plynu, tým väčšie je riziko, že sa bude zdražovanie prejavovať v mnohých tovaroch a službách.
„Musíme dávať veľký pozor, či nezačnú vyššie ceny energií tlačiť na rast cien služieb alebo na rast miezd. Zatiaľ to nie je vidno, no môže to prísť. Vzniká to nenápadne a ak nezasiahneme včas, mohlo by to skutočne doraziť. Urobili sme prvý krok smerom k skroteniu inflačných tlakov - v horizonte jedného až dvoch rokov. Naša misia sa však zďaleka nekončí,“ zhodnotil Kažimír.
Aj keby ECB sadzby zvýšila ešte raz či dvakrát, zostane podľa neho jadrová inflácia, teda inflácia bez cien, ktoré zvyčajne veľmi kolíšu, nad úrovňou 2 %. Tento vývoj označil za neuspokojivý. Naopak, povzbudzujúca je podľa neho odolnosť európskej ekonomiky.
„Potrebujeme nastaviť úrokové sadzby tak, aby bola menová politika dostatočne prísna a po určitom čase vrátila infláciu naspäť na želané úrovne. Niet pochýb, že sa nám to podarí,“ podčiarkol guvernér NBS. Bude si to však podľa neho vyžadovať odhodlanie pružne reagovať na prichádzajúce údaje o vývoji ekonomiky.
„Osobne sa prikláňam k tomu, aby sme konali rázne hneď na začiatku. Žijeme v neistých časoch, preto je veľmi rozumné zostať flexibilní a prispôsobovať naše ďalšie kroky vývoju situácie. Nech sa však už stane čokoľvek, určite nebudeme sedieť so založenými rukami. Budeme konať dôrazne a primerane,“ avizoval Kažimír.