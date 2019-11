Kažimír:Verejné financie sú menej predvídateľné pri koaličných vládach

Bratislava 22. novembra (TASR) – V časoch koaličných vlád sú verejné financie menej predvídateľné, pričom lepšie a presnejšie výsledky dosahovali v čase jednofarebnej vlády. Myslí si to guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) a bývalý minister financií Peter Kažimír.



V koaličnej vláde sa podľa Kažimíra viac presadzujú politické záujmy a je to súperenie aj počas volebného cyklu. "Myslím si, že toto zažívame v priamom prenose aj posledné mesiace," poznamenal v piatok na diskusnom podujatí NBS s témou, ako posunúť Slovensko do prvej ligy v oblasti verejných financií.



Udržateľnosť celého systému podľa neho spochybňujú z pohľadu posledného roka najmä kroky, ktoré boli prijaté v parlamente a boli dané na vedomie členom vlády len odkazom alebo cez médiá. "Som presvedčený o tom, že predvídateľnosť má svoju hodnotu," dodal s tým, že každý by mal mať právo pripraviť sa na opatrenia.



Viceguvernér NBS Ľudovít Ódor podotkol, že pred vážnymi rozhodnutiami by mal byť priestor na analýzu a diskusiu. Nie vždy si totiž podľa neho aj samotní politici uvedomujú, aké môžu byť napríklad dlhodobé následky jednotlivých opatrení.