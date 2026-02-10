< sekcia Ekonomika
KBC Group zavŕšila akvizíciu Business Lease na Slovensku a v Česku
Akvizíciou KBC Group výrazne rozširuje svoje lízingové aktivity v strednej Európe a posilňuje trhovú pozíciu na Slovensku a v Česku.
Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Bankopoisťovacia skupina KBC Group ukončila akvizíciu Business Lease na Slovensku a v Česku. Na základe nej ČSOB Leasing v SR a ČR nadobudnú 100-percentné podiely v spoločnostiach Business Lease Slovakia a Business Lease Česká republika. Ako v utorok informovala ČSOB, transakcia, oznámená 23. októbra 2025, získala všetky potrebné súhlasy regulačných orgánov vrátane schválení Protimonopolného úradu SR a ČR. Celková hodnota transakcie dosahuje 72 miliónov eur a má limitovaný vplyv na kapitálovú pozíciu skupiny KBC (mínus 4 bázické body pri zachovaní ukazovateľa CET1).
Akvizíciou KBC Group výrazne rozširuje svoje lízingové aktivity v strednej Európe a posilňuje trhovú pozíciu na Slovensku a v Česku. Spojenie Business Lease s ČSOB Leasing vytvorí silného poskytovateľa správy flotíl a operatívneho lízingu. S približne 15.000 vozidlami v ČR sa dostane medzi päť najväčších hráčov na trhu, v SR sa zaradí do top trojky s približne 10.000 vozidlami. Značka Business Lease bude naďalej dočasne fungovať pod svojím pôvodným názvom.
„Spojením síl s Business Lease zrýchľujeme náš rast a nastavujeme nové štandardy mobility v strednej Európe,“ uviedol generálny riaditeľ KBC Group Johan Thijs. „Toto partnerstvo nám umožňuje prinášať inteligentnejšie audržateľnejšie riešenia v oblasti lízingu pre našich zákazníkov a zároveň posilňuje našu pozíciu na oboch trhoch,“ priblížil.
Generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kollár povedal, že táto strategická akvizícia ešte viac upevňuje ich líderstvo na slovenskom lízingovom trhu, najmä v oblasti operatívneho lízingu, kde sa stanú ešte silnejším partnerom. „Potvrdzuje tiež našu ambíciu rásť a využívať príležitosti naprieč všetkými segmentmi,“ doplnil.
