Kde a ako kúpiť Solana (SOL)

Bratislava 14. novembra (OTS) - Solana blockchain využíva mechanizmus konsenzu Proof of History, ktorý je výrazne rýchlejší a škálovateľnejší ako algoritmy používané v Bitcoine, Ethereu a ďalších široko používaných blockchainoch.Keďže konsenzus PoH je taký rýchly, spoločnosť Solana nepovažovala za potrebné podporovať výkon pomocou shardingu a iných riešení škálovateľnosti na 2. vrstve. Hlavný reťazec udržiava jeden stav na celom svete, čo zjednodušuje vývoj a zvyšuje bezpečnosť blockchainu pre aplikácie a používateľov.Vďaka svojej efektívnosti a podpore pokročilých vývojových nástrojov sa Solana stala konkurentom Etherea ako platformy pre aplikácie založené na blockchaine. Solana je obzvlášť silná v oblasti decentralizovaných financií alebo DeFi.Vďaka tomu sa Solana stala atraktívnou pre investorov, najmä tých, ktorí veria, že technológia blockchain bude hrať kľúčovú technickú úlohu v ekosystéme Web3.Tu je stručný prehľad a niekoľko tipov, kde a ako kúpiť Solana Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob, ako si kúpiť Solana, je použiť kartu Visa alebo Mastercard. V ponuke vyberte možnosť Kúpiť a postupujte podľa pokynov - SOL si môžete kúpiť za niekoľko sekúnd a pridať do svojej peňaženky Kriptomat.Foto: Skorzewiak / Shutterstock.comAk si želáte, môžete svoje investičné prostriedky previesť na Kriptomat bankovým prevodom alebo pomocou služby prevodu hotovosti, ako je Skrill alebo Neteller. Kriptomat prijíma vklady vo viac ako desiatke najpoužívanejších európskych fiat mien. Keď sa váš vklad objaví na vašom účte, môžete postupovať podľa menu a uskutočniť nákup. To je všetko, čo potrebujete vedieť. Teraz ste odborníkom na umenie nákupu SOL.Najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré urobíte, je výber miesta, kde si kúpite Solanu. Pri hodnotení kryptoplatforiem nezabudnite zohľadniť licencie a reguláciu, bezpečnostné certifikáty, investičné nástroje, jednoduchosť používania a zákaznícku podporu.Pri kúpe SOL online nedostanete žiadne fyzické mince Solana. Mince, ktoré si kúpite, sa prenesú na vašu elektronickú adresu v blockchaine. Kriptomat sa stará o všetky detaily šifrovania verejným kľúčom, aby sa zabezpečilo, že vaše kryptografické prostriedky budú prevedené okamžite a zostanú v bezpečí.