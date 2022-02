Kde môžete získať pôžičku bez dokladovania príjmu

Prima banka (ak ste jej klientom) pri žiadosti o pôžičku akceptuje nasledovné typy hlavných príjmov:

● príjem z hlavného pracovného pomeru na území SR,

● príjem z hlavného pracovného pomeru v štátnej sfére,

● príjem zo živnosti na území SR a v zahraničí, ktorá trvá nepretržite predchádzajúcich 12 mesiacov,

● starobný alebo výsluhový dôchodok.

Tatra banka uvádza, že základné podmienky akceptovania príjmu zo Slovenska sú nasledovné:

● minimálna výška príjmu je 350 eur,

● minimálna doba zamestnania u jedného zamestnávateľa je 3 mesiace,

● klient nie je v skúšobnej ani výpovednej lehote.

TIP

Pri výbere výhodnej pôžičky bez dokladovania príjmu si porovnajte jednotlivé bankové a nebankové subjekty. Budete mať istotu, že pôžičku nepreplácate.



Bratislava 10. februára (OTS) - Ako ju však získať výhodne a bez toho, aby ste museli zložito dokladovať príjem? Povieme si o tom v našom článku.Pôžičkasa hodí najmä v situáciách, ktoré si vyžadujú menšie investície. Môže to byť napríklad vtedy, ak si zariaďujete byt, ak sa vám pokazí práčka alebo si potrebujete kúpiť lepšie auto.Zložité dokladovanie príjmu od zamestnávateľa je už vo väčšine bánk a nebankových subjektoch dávno prežitkom. Samozrejme, platia tu určité. V súvislosti s pôžičkami je však dôležité dbať najmä na to, aby ste ju čerpali iba od dôveryhodných subjektov Ak nemáte, pôžičke sa radšej vyhnite. Môžete sa dostať do veľkých problémov. V niektorých prípadoch hrozí až exekúcia. Rovnako si dajte pozor, ak si chcete požičať viac ako dokážete splatiť. Môžete sa dostať do dlhovej špirály, z ktorej cesta von je veľmi náročná.Vo všeobecnosti poznáme dva základné druhy bankových pôžičiek, ktoré je možné získať takmer okamžite a bez nutnosti dokladovať príjem. Prvým z nich je, čiže. V banke vám ho stačí vybaviť si len raz, pričom každý mesiac môžete z vášho účtu čerpať peniaze bez toho, aby ste o ne opakovane žiadali.Dôležité je však mať na účte aj vlastnú finančnú hotovosť. V tomto prípade je možné ísť do záporného debetu a čerpať peniaze až do výšky vášho stanoveného mesačného limitu. Z takto požičaných peňazímôžete napríklad každý mesiac čerpať finančné prostriedky vo výške od 50 eur do 2 000 eur. Ak prečerpáte sumu nižšiu ako 50 eur, nemusíte platiť žiadny úrok.Ďalšou možnosťou získania bankovej pôžičky je. Na to, aby ste nemuseli dokladovať príjem, treba splniť niekoľko podmienok. Vo veľkej miere závisia od toho, či ste klientom danej banky, alebo nie a od typu vášho zamestnania.Vo všeobecnosti platí, že váš príjem by mal byť overiteľný cez. Samozrejme, ak si pôžičiavate z banky, ktorej ste klientom, banka si dokáže automaticky overiť vašu finančnú situáciu podľa vašich pohybov (príjmov) na účte.Foto: Unsplash.com / JESHOOTS.COMVäčšina slovenských bánk má v tomto smere takmer rovnaký postoj a platia tu rovnaké pravidlá. Podmienky na získanie pôžičky bez dokladovania príjmu tak môžeme zosumarizovať napríklad prostredníctvomČo sa týka iných bánk, vnie je potrebné dokladovať príjem len vtedy, keď pracujete naPamätajte, že vyššie uvedené podmienky platia pre väčšinu bánk na Slovensku. Tietotak treba splniť na to, aby banka vôbec uvažovala o tom, že vám poskytne pôžičku. Minimálna výška príjmu či minimálna doba zamestnania sa môžu líšiť v závislosti na konkrétnej banke.Jednotlivé banky však k tomu majú aj svoje. Vnapríklad platí, že ak ste jej klientom a máte predschválenú ponuku v rámci kampaňových ponúk, nie je potrebné dokladovať príjem. Avšak v opačnom prípade je vždy potrebné príjem dokladovať.Ak nie ste klientom danej banky, situácia nie je taká jednoduchá. Nie vždy je síce treba kontaktovať svojho zamestnávateľa, ale k žiadosti o pôžičku treba doložiť výpisy z vášho účtu. Vto môžete napríklad riešiť aj online cestou a nemusíte chodiť na pobočku.Ak si nutne potrebujete požičať, no banky vás zaradili do rizikovej skupiny žiadateľov o pôžičku, tak ďalšou možnosťou je pôžička z nebankovky. Pamätajte však na to, že nebankové spoločnosti sú zamerané skôr na poskytovanie. Treba tu tiež počítať s vyššími úrokmi a kratšou dobou splácania.Na druhej strane menšie pôžičky umožňujú nebankovkám zniesť aj vyššiu mieru rizika, čo je hlavný dôvod toho, prečo si nebankovky svojich klientov. Týka sa to aj dokladovania príjmu.Čoraz obľúbenejším typomje forma crowdfundingu. Typickým príkladom je spoločnosť PORT System, ktorá touto formou poskytuje krátkodobé pôžičky od 50 do 500 eur na 15 až 30 dní.V nebankovkách si môžete požičať aj vyššiu čiastku. V tom prípade však treba väčšinou doložiť aj príjem –. Ak dostávate mzdu na účet manžela/ky, tak výpisom z účtu vedeného na manžela/ku.Foto: Pexels.com/PaxabayPôžičku bez dokladovania príjmu môžete získať ako v bankách, tak aj v nebankovkách. Podmienky v banke sú však prísnejšie, no dostanete pôžičku s nižším úrokom. Vo všeobecnosti je najdôležitejšou podmienkou to, aby bol váš príjem overiteľný cez Sociálnu poisťovňu.