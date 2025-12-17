< sekcia Ekonomika
Kde sa oplatí zastaviť?
ORLEN ponúka príjemné prostredie a komplexné služby pre všetkých vodičov.
Autor OTS
Bratislava 17. decembra (TASR/OTS) - Pri výbere čerpacej stanice dnes nerozhoduje len cena či kvalita paliva. Vodiči čoraz viac oceňujú aj doplnkové služby, komfort a celkový pocit z prostredia, v ktorom si robia pauzu. Práve preto si mnohí z nich vyberajú čerpacie stanice ORLEN. Tie spájajú kvalitné služby, chutné občerstvenie, príjemné a čisté zázemie, vďaka ktorým sa zastávka stáva príjemnou súčasťou cesty.
Kvalita paliva patrí medzi najdôležitejšie kritériá, podľa ktorých si vodiči vyberajú čerpaciu stanicu. ORLEN sa preto dlhodobo opiera o vlastné palivá Efecta a prémiový rad Verva, ktoré znižujú opotrebenie motora, podporujú lepší výkon a prinášajú úspornejšiu jazdu. Zaujímavým benefitom pre motoristov je aj pravidelná akcia, vďaka ktorej môžu tankovať prémiové palivo za cenu bežného.
Výrazným uľahčením pre vodičov aj firmy sú tankovacie karty ORLEN. Okrem pohodlného platenia za palivo umožňujú nakupovať aj ďalšie služby a produkty bez potreby hotovosti. Všetky transakcie sa zhromažďujú na jednom výpise, čo šetrí čas, zjednodušuje administratívu a poskytuje jasný prehľad o nákladoch. Firmy navyše môžu kontrolovať spotrebu prostredníctvom limitov na karte. PIN kód a možnosť okamžite kartu zablokovať ju chránia pred zneužitím, napríklad v prípade straty.
Na čerpacích staniciach ORLEN sa zákazník stretáva s pohodlím a kvalitnými službami. Stop Cafe ponúka fairtrade kvalitnú kávu a bohatý sortiment občerstvenia od rýchlych raňajok a sendvičov cez hlavné jedlá, až po sladké dobroty. Ponuka je často prispôsobená sezóne.
Prestávku na jedlo môžu vodiči skombinovať s umytím auta. Stiahnutím mobilnej aplikácie môžu šoféri získať vernostné odmeny či prístup k špeciálnych akciám a súťažiam. Celkový komfort dotvára aj čisté a upravené zázemie, ktoré prispieva k príjemnému zážitku z každej návštevy.
Firmy využívajúce tankovacie karty môžu prispievať k udržateľnosti a zodpovednému podnikaniu. Vďaka možnosti presného sledovania spotreby paliva môžu optimalizovať trasy svojich vozidiel a minimalizovať tak zbytočné emisie. Digitálne záznamy o tankovaniach znižujú administratívnu záťaž a množstvo papiera, čím firmy podporujú ekologickejšie procesy. Navyše, pokiaľ využívajú alternatívne palivá alebo vozidlá s nižšími emisiami, tankovacie karty umožňujú ich pohodlnú evidenciu a správu. Takýmto spôsobom sa každodenné logistické rozhodnutia môžu stať súčasťou širšej CSR stratégie firmy, ktorá reflektuje zodpovedný prístup k životnému prostrediu a efektívnemu hospodáreniu.
ORLEN sa sústreďuje na kvalitu dnešných služieb a zároveň na inovácie, ktoré formujú mobilitu budúcnosti. Modernizácia zahŕňa rozvoj infraštruktúry pre alternatívne pohony ako nabíjacie stanice pre elektromobily a postupné zavádzanie nízkoemisných palív. Digitalizácia služieb umožňuje firmám aj jednotlivcom pohodlnejšie tankovanie, presnú evidenciu spotreby a efektívnejšie plánovanie trás, čím sa podporuje ekologická zodpovednosť a optimalizácia nákladov. ORLEN ponúka bezkontaktné platby, mobilnú aplikáciu a vernostné programy, ktoré uľahčujú tankovanie a prinášajú zákazníkom pridanú hodnotu. ORLEN tak aktívne reaguje na súčasné potreby a zároveň pripravuje riešenia pre udržateľnú a efektívnu mobilitu zajtrajška.
