KDH a SaS kritizujú opatrenia proti slintačke

Bratislava 3. apríla (TASR) - Opozičné hnutie KDH a opozičná strana Sloboda a solidarita (SaS) kritizujú prijaté opatrenia proti slintačke a krívačke (SLAK), ktoré sú podľa nich nedostatočné. KDH vyzvalo ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD), aby poskytol médiám všetky opatrenia prijaté proti šíreniu SLAK od 7. do 20. marca. Poslanci KDH žiadajú, aby rezort zverejnil všetky opatrenia, ktoré hlavný veterinárny lekár prijal na obmedzenie pohybu osôb z maďarských fariem na farmách na Slovensku. SaS kritizuje, že Slovensko si nechráni svoj trh pred maďarským mäsom.



„Nech (minister) verejne prizná zlyhanie nielen hlavného veterinárneho lekára, ktorý bol za vydanie takýchto opatrení zodpovedný, ale aj seba, lebo ako minister ho do tejto funkcie vymenoval,“ povedal poslanec za KDH Marián Čaučík.



Poslanec za SaS Alojz Hlina sa pýta, prečo si doteraz Slovensko nechráni svoj trh pred maďarským mäsom? "Naozaj je to pre mňa nepochopiteľné, keď už všetci si chránia svoj trh pred naším aj maďarským mäsom, že my sme doteraz nepristúpili k ochrane. Takéto opatrenie bolo už dávno namieste. Prečo nie je? Neviem, koho záujmy sú za tým. Prečo sú veterinári takí nie tvrdí pri tomto opatrení, keď všade inde veterinári veľmi tvrdí boli?" pýta sa Hlina.



Štátna potravinová a veterinárna správa zverejnila prvé opatrenia k zamedzeniu nákazy SLAK prijaté regionálnymi správami 7. marca. Striktný zákaz vstupu osôb zo zahraničia na slovenské farmy však neobsahuje. Nariaďuje iba dodržiavanie hygienických opatrení a dezinfekciu.