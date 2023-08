KDH by zvýšené ceny energií riešilo zadefinovaním energetickej chudoby

Bratislava 25. augusta (TASR) - Pri zvýšení cien energií je potrebné pomáhať adresne ľuďom, ktorí sú najzraniteľnejší a najviac to potrebujú. Riešením je aj návrh Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) legislatívne zakotviť definíciu energetickej chudoby. V piatok o tom na tlačovej konferencii informoval člen ekonomického tímu mimoparlamentného KDH Ivan Bošňák.



"Budeme sa v KDH obracať na odborníkov v energiách, je to napríklad ÚRSO. Sú pripravené opatrenia, ako pomôcť zmenou legislatívy a zaviesť inštitút energetickej chudoby. Je to podobné ako dávka v hmotnej núdzi či príspevok na bývanie," povedal Bošňák s tým, že občanom, ktorí majú vyššie výdavky ako príjmy, by mal štát pomôcť.



KDH zároveň vyzvalo vládu, aby pripravila návrh na štátny rozpočet, keďže je v zlom stave so schodkom 4,5 miliardy eur. Návrhom by mohla nasledujúcej vláde ukázať, akým spôsobom chce pristupovať k verejným financiám.



"Tento rok v prvom štvrťroku vláda Ľudovíta Ódora rýchlo, ale neskoro schválila pomoc. Tento rok budú vyčerpané tri miliardy eur na plyn, teplo a elektrinu. Takéto rozhodnutia musí vláda odborníkov robiť, aby všetci, ktorí majú náklady s energiou, vedeli predvídať svoju budúcnosť," povedal Bošňák.