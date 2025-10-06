< sekcia Ekonomika
KDH: Čerpanie eurofondov na energopomoc nie je v súlade s EÚ predpismi
Opoziční poslanci upozorňujú, že zahrnutie 435 miliónov eur na preplatenie energopomoci do konsolidačného balíka je kamufláž.
Autor TASR
Bratislava 6. októbra (TASR) - Čerpanie eurofondov na vykrytie plošných dotácií na energie bude problém, pretože nie je v súlade s EÚ predpismi. Upozornili na to opoziční poslanci Milan Majerský a Jozef Hajko (obaja z KDH).
„Dnešné stanovisko európskej exekutívy je jasným dôkazom toho, že vláda pri tvorbe konsolidácie jednoznačne zavádzala verejnosť, keď tvrdila, že energopomoc zaplatí z eurofondov. Táto vláda je neschopná, nevie ani šetriť, ani spravovať verejné financie, nevie konsolidovať, nevie využívať eurofondy a nevie ani doručiť ľuďom služby,“ uviedol Majerský.
Opoziční poslanci upozorňujú, že zahrnutie 435 miliónov eur na preplatenie energopomoci do konsolidačného balíka je kamufláž a vláda si pripravila pôdu na to, aby tieto peniaze zahrnula do budúcoročných výdavkov štátneho rozpočtu. Verejnosť stále podľa nich nevie o konkrétnom rozdelení plošných dotácií a ak vláde skutočne išlo o pomoc pre domácnosti, tak radšej mala peniaze adresne smerovať na zníženie spotreby energií, a to formou podpory zatepľovania domov či výmeny kotlov za efektívnejšie.
„KDH je za to, aby sa kompenzovali náklady domácnostiam, ktoré sú na tom naozaj zle. V takom prípade to má byť riadna sociálna dávka. KDH dlhodobo tlačí na to, aby Slovensko malo zákon o energetickej chudobe. Tam by bola definovaná adresná energopomoc. V podaní vlády Roberta Fica (Smer-SD) nemôžeme hovoriť o energopomoci, ale o plošných dotáciách na kupovanie si občanov pred budúcimi parlamentnými voľbami,“ uzavrel Hajko.
