KDH: Čerpaniu eurofondov by pomohlo väčšie zapojenie regiónov

Bratislava 21. februára (TASR) - Slovensko má dlhodobo problémy s čerpaním eurofondov. Jedným z dôvodov je slabé zapojenie regiónov do tohto procesu, za čo môžu všetky doterajšie vlády od vstupu do Európskej únie (EÚ), myslí si opozičné KDH. Kresťanskí demokrati chcú preto do budúcnosti tlačiť na decentralizáciu eurofondov.



"Na Slovensku sme sa uberali už takmer 21 rokov úplne iným smerom. Finančné prostriedky sa prideľovali tak, že o nich rozhodovala Bratislava alebo ministerstvá a regiónom sa ušla iba malá čiastka. Výsledok je ten, že z aktuálneho obdobia 2021 - 2027 sme vyčerpali zatiaľ iba 3 %," upozornil v piatok na tlačovej konferencii predseda KDH Milan Majerský.



Vhodným príkladom pre SR môže byť podľa neho Poľsko, ktoré riadenie 44 % eurofondov a približne 80 % plánu obnovy presunulo na vojvodstvá. Podobne by to mohlo fungovať aj Slovensku. "Ľudia v regiónoch totiž najlepšie vedia, čo potrebujú," zhodnotil Majerský.



Takýto krok smerom k posilneniu regiónov by mal podľa neho pozitívny vplyv aj na konsolidáciu verejných financií. "Nemuseli by ľudia takým výrazným spôsobom trpieť v rámci konsolidačných opatrení, ak by sme urobili dobru a kvalitnú decentralizáciu," doplnil predseda KDH.