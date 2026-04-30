KDH chce odvolať ministra financií, hovorí aj o páde vlády
Dôvodom je podľa hnutia zhoršujúci sa stav verejných financií a rast dlhu krajiny k 100 miliardám eur.
Autor TASR
Bratislava 30. apríla (TASR) - Opozičné Kresťansko-demokratické hnutie (KDH) začne zbierať podpisy na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) a zároveň otvára diskusiu o možnom odvolaní celej vlády premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Dôvodom je podľa hnutia zhoršujúci sa stav verejných financií a rast dlhu krajiny k 100 miliardám eur. Vo štvrtok o tom na tlačovej konferencii informovalo KDH.
Hnutie tvrdí, že vláda pri správe verejných financií zlyhala a krajina sa dostala do pásma vysokého rizika. „Dnes už neexistuje ani jeden dôvod na ďalšie zotrvanie tejto vlády, ale existuje milión dôvodov na jej koniec. Preto prichádzame s iniciatívou na zbieranie podpisov na odvolanie ministra financií a zároveň budeme pripravovať aj odvolávanie celej vlády,“ vyhlásil podpredseda KDH Viliam Karas. Poukazujú najmä na rast dlhu smerom k hranici 100 miliárd eur, zhoršovanie ratingu aj na podľa nich neefektívne konsolidačné opatrenia.
Poslanec Národnej rady (NR) SR za KDH Rastislav Krátky upozornil na fakt, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) skonštatovala zhoršenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií za rok 2025, kde sa Slovensko nachádza v zóne vysokého rizika. „Rozpočtová rada dnes revidovala čísla aj za minulý rok a ukazuje sa, že minister Kamenický s jeho konsolidáciou úplne vypustil všetky vyzbierané peniaze hore komínom. Verejné financie sú po troch konsolidáciách vo vysokom riziku,“ uviedol.
KDH zároveň kritizuje, že konsolidácia verejných financií bola podľa neho postavená najmä na zvyšovaní príjmov štátu, teda na vyššom daňovom zaťažení obyvateľov a firiem. „Za tri roky sa od ľudí vyzbieralo 11,6 miliardy eur, no na strane výdavkov nevidíme zásadné úspory. Ekonomika sa tak stáva čoraz menej odolnou voči budúcim krízam,“ doplnil odborník hnutia na verejné financie Martin Štuk.
Hnutie upozorňuje, že ak sa vývoj nezmení, Slovensko nebude pripravené čeliť ďalším ekonomickým šokom. KDH preto považuje za nevyhnutné nielen odvolanie ministra financií, ale aj širšiu politickú diskusiu smerujúcu k zmene vlády.
