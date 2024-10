KDH chce dať návrh na ÚS pre vplyv konsolidácie na rodičovský dôchodok

Bratislava 18. októbra (TASR) - Opozičné KDH chce podať návrh na Ústavný súd (ÚS) SR, ktorý by posúdil súlad konsolidačných zákonov, najmä v oblasti rodičovského dôchodku a druhého piliera, s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi. Informovala o tom v piatok hovorkyňa KDH Lenka Kovár.



"Rodičovský dôchodok odmeňuje rodičov za ich výchovu a je nespravodlivé, že ho táto vládna koalícia ide zrušiť. Vyzývame vládu, aby zvážila dlhodobé záujmy občanov a zabezpečila udržateľný a spravodlivý dôchodkový systém. Ústavným podaním budeme apelovať aj na ÚS SR, aby posúdil tieto legislatívne zmeny v súlade s ústavnými a medzinárodnými záväzkami Slovenska, a tým chránil ústavné práva našich občanov," vyhlásil líder KDH Milan Majerský.



Hnutie upozornilo, že podľa Ústavy SR má každý občan právo rozhodnúť sa, že časť jeho dane alebo platby v rámci dôchodkového systému bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej sa poskytuje hmotné zabezpečenie v starobe. Zásah do rodičovského dôchodku tak podľa poslanca Národnej rady (NR) SR za KDH Jozefa Hajka predstavuje priame ohrozenie tohto práva.



Okrem toho upozornil na to, že maximálna výška rodičovského dôchodku by sa v budúcom roku vďaka valorizácii ešte zvýšila. "Podľa údajov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR rodičovský dôchodok priemerne dosahoval vlani sumu približne 180 eur ročne, teda 15 eur mesačne. Nová legislatíva však spôsobí, že priemerná suma klesne na asi 20 až 30 eur ročne," podotkol Hajko.



KDH podľa podpredsedu hnutia Viliama Karasa vyvinie maximálne úsilie na vyzbieranie potrebného počtu podpisov opozičných strán tak, aby posunuli toto podanie v čo najkratšom čase na ÚS SR. "KDH mrzí, že prezident Peter Pellegrini neprejavil dostatok politickej odvahy a balíček zákonov podpísal a hneď druhým dychom vyzval vládu, aby pracovala na jeho nedostatkoch, ktoré boli spôsobené skráteným legislatívnym konaním. Sám prezident si uvedomuje, že skrátené legislatívne konanie nebolo v poriadku a samotný zákon obsahuje mnoho chýb a nedostatkov," uzavrel Karas.